Mühlberger vyhral 6. etapu Binck Bank Tour

Ilustračná fotografia. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Výsledky 6. etapy (Riemst - Sittard-Geleen, 182,2 km):



1. Gregor Mühlberger (Rak./Bora-Hansgrohe) 4:05:10 h

2. Tim Wellens (Belg./Lotto Soudal) +3 s

3. Zdeněk Štybar (ČR/Quick-Step)

4. Dylan van Baarle (Hol./Sky) obaja rovnaký čas

5. Maximilian Schachmann (Nem./Quick-Step) +5

6. Greg Van Avermaet (Belg./BMC) +8

... 118. Juraj SAGAN (SR/Bora-Hansgrohe) +17:51

Celkové poradie:



1. Matej Mohorič (Slovin./Bahrain-Merida) 20:34:12 h

2. Michael Matthews (Aus./Sunweb) +30 s

3. Taco Van Der Hoorn (Hol./Roompot - Ned. Loterij) +32

4. Soren Kragh Andersen (Dán./Sunweb) +34

5. Schachmann +35

6. Maciej Bodnar (Poľ./Bora-Hansgrohe) +36

Sittard-Geleen 18. augusta (TASR) – Rakúsky cyklista Gregor Mühlberger vyhral sobotňajšiu 6. etapu pretekov Binck Bank Tour. Jazdec stajne Bora-Hansgrohe sa presadil po záverečnom útoku z menšej skupinky asi kilometer pred cieľom a 182,2 km dlhú trasu z Riemstu do Sittard-Geleenu zvládol za 4:05:10 h.Na druhej priečke finišoval Belgičan Tim Wellens (Lotto Soudal) s mankom tri sekundy a tretí skončil Čech Zdeněk Šytbar z Quick-Stepu.Na čele celkového poradia sa pred poslednou etapou udržal slovinský cyklista Matej Mohorič z tímu Bahrain-Merida, no za ním sa už poradie menilo. Na druhú priečku sa posunul Austrálčan Michael Matthews zo Sunwebu, ktorý má manko 30 sekúnd. O dve viac stráca tretí Holanďan Taco Van Der Hoorn z Roompot - Ned. Loterij.V nedeľu je na programe záverečná 7. etapa z Lacs de l'Eau d'Heure do Geraardsbergenu dlhá 209,5 km a s mierne zvlnenou druhou časťou trate.