Organizátori MS dopĺňajú stavy dobrovoľníkov, nábor trvá do 30. apríla

Ilustračná snímka.

Bratislava 15. apríla (TASR) - Organizačný výbor hokejových majstrovstiev sveta na Slovensku (10.-26. mája) ponúka necelý mesiac pred štartom MS stále možnosť stať sa dobrovoľníkom a pomôcť tak pri organizácii podujatia.Pre dobrovoľníkov je vytvorených viacero pozícií. Pomáhajú s organizáciou pred arénami i priamo v nich, starajú sa o zázemie pre novinárov, hokejové tímy či informovanosť návštevníkov. Prvotný nábor sa konal od septembra do konca decembra minulého roka.uviedla v tlačovej správe riaditeľka komunikácie MS 2019 Michaela Grendelová.Súčasný nábor potrvá do 30. apríla. Obsadzovať sa budú voľné miesta v administratíve, miesta usporiadateľov a pozície v logistike.dodala Grendelová.Pracovný čas dobrovoľníka závisí od jeho pozície a dohody medzi ním a prideleným manažérom resp. supervízorom dobrovoľníkov. Na MS by sa malo podieľať približne 700 dobrovoľníkov. Košice, v ktorých bude hrať v základnej skupine slovenský tím, sa stanú dočasným domovom pre 300 dobrovoľníkov, zvyšní budú pomáhať organizátorom v Bratislave. Záujemcovia o funkciu dobrovoľníkov sa rovnako ako v prvom kole môžu registrovať na oficiálnej webstránke šampionátu v špeciálne vytvorenej kategórii pre dobrovoľníkov.Práca dobrovoľníka nie je honorovaná, podľa organizačného výboru však dobrovoľníci majú šancu získať nezaplatiteľné skúsenosti, spoznajú šampionát "z druhej strany" a stanú sa súčasťou najväčšieho športového podujatia na Slovensku v roku 2019. Odmenou pre nich bude aj balíček oblečenia z limitovanej kolekcie, ktorý im po skončení turnaja bude pripomínať spolu s certifikátom, ako strávili májové dni v roku 2019. Zaistené majú stravovanie a pitný režim na celý deň a taktiež bezplatnú dopravu v mestskej hromadnej doprave.povedal riaditeľ organizačného výboru MS 2019 Igor Nemeček.Väčšina doteraz prihlásených dobrovoľníkov sú študenti, dopĺňajú ich aj ľudia v seniorskom veku. Okrem slovenských, ktorí nie sú iba z Bratislavy a Košíc, sa ozvali organizátorom aj záujemcovia z celej Európy, ale aj z Kanady, USA či Nového Zélandu.