Organizátori MS v hokeji 2023 zvažujú „povolenú“ výmenu, možno sa bude hrať derby Slovensko – Česko

21.6.2022 (Webnoviny.sk) - Súperom slovenskej hokejovej reprezentácie na budúcoročnom svetovom šampionáte možno budú aj českí hokejisti. Podľa webu sport.cz totiž organizátori MS zvažujú "povolenú" výmenu, ktorej aktérmi by boli Česi a Američania.„Na základe rebríčka Medzinárodnej hokejovej federácie (IIHF) by mali byť hráči ČR v skupine s Fínmi, Švédmi, Nemcami, Dánmi, Francúzmi, Rakúšanmi a Maďarmi so sídlom vo fínskom Tampere Druhú skupinu v lotyšskej Rige by mali hrať Kanaďania, Američania, Švajčiari, Slováci, Lotyši, Nóri, Kazachovia a Slovinci. Definitívne zloženie základných skupín MS 2023 a presný rozpis zápasov šampionátu sa pravdepodobne dočká zmeny, no oficiálne všetko bude až po schválení Radou IIHF."Pred pár dňami na zväz prišla správa z organizačného výboru, ktorá nám dáva na vedomie, že je pripravený presun Česka do skupiny v Rige výmenou za USA. Ako zdôvodnenie takého kroku prichádza vysvetlenie, že by český tím dokázal v Lotyšsku pritiahnuť výraznú časť priaznivcov. V zásade nie sme proti, posvätiť takú výmenu však musí Rada IIHF, ktorá sa zatiaľ nestretla. Možno aj preto zatiaľ nie je zverejnený detailný program budúcoročného šampionátu," povedal podľa sport.cz manažér národného tímu ČR Jan Černý.