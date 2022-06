Ukrajina bude náročný súper, vraví o barážovej prekážke tréner „slovenských sokolíkov“

Ukrajinci budú "doma" v Poľsku

Dve účasti Slovenska na ME vo futbale do 21 rokov



ME vo futbale do 21 rokov v roku 2023

Kontinentálny šampionát "dvadsaťjednotiek" bude 9. júna - 2. júla 2023. V Rumunsku sa súboje uskutočnia na štyroch štadiónoch v Bukurešti a meste Kluž, v Gruzínsku v dvoch arénach v Tbilisi aj na štadiónoch v Batumi a Kutaisi. Obhajcami titulu sú mladí Nemci. Okrem nich už účasť na šampionáte majú istú aj Belgičania, Angličania, Francúzi, Taliani, Portugalčania, Holanďania, Nóri, Španieli, Švajčiari a ako organizátori aj Rumuni a Gruzínci.





21.6.2022 (Webnoviny.sk) - Tréner slovenskej futbalovej reprezentácie do 21 rokov Jaroslav Kentoš tvrdí, že Ukrajinci budú v septembrovej baráži o postup na budúcoročné majstrovstvách Európy v Rumunsku a Gruzínsku pre jeho mužstvo „ťažký súper“. Zároveň však vraví, že všetky mužstvá, ktoré sa predstavia v play-off, sú kvalitné.„My sa na dvojzápas pripravíme a máme veľkú túžbu postúpiť. Musíme si urobiť detailnú analýzu, na to sa teraz sústredíme. Rešpektujeme súpera, ktorého nám žreb určil a dobre sa naňho pripravíme,“ povedal Kentoš po utorňajšom žrebe podľa oficiálneho webu Slovenského futbalového zväzu (SFZ).Obe barážové stretnutia sa uskutočnia v termíne od 19. do 27. septembra 2022, prvý duel sa uskutoční na Slovensku. Je pravdepodobné, že Ukrajinci budú "doma" na neutrálnej pôde, pravdepodobne v Poľsku. Ostatný raz sa "sokolíci" stretli s rovesníkmi z Ukrajiny vlani v marci, keď ich v rámci Antalya Cupu v Turecku zdolali 3:2.„Od toho zápasu už uplynul nejaký čas. Ukrajinský tím do 21 rokov má veľkú kvalitu, sú v ňom hráči zo Šachtaru Doneck či Dynama Kyjev . Myslím si, že tento barážový dvojzápas bude mať málo spoločné s tým z Antalya Cupu," dodal Kentoš.Slovenská "dvadsaťjednotka" hrala na majstrovstvách Európy tejto vekovej kategórie dvakrát - v roku 2000, keď sa turnaj hral na Slovensku, a v roku 2017 v Poľsku.„Musíme sa sústrediť v prvom rade na seba. Ukrajinský štýl futbalu poznáme, hrali sme proti tomuto súperovi počas prípravného obdobia a bol to veľmi ťažký zápas. Teraz to bude o niečom inom, keďže to budú súťažné stretnutia o šampionát. Ak budeme v plnej sile, budeme hrať to, čo máme hrať, a je v našich silách Ukrajincov zdolať," povedal kapitán slovenského tímu Peter Pokorný.„Myslím si, že to bude zaujímavý súboj o postup. Určite nás nečaká nič ľahké, Ukrajina má dobrých futbalistov, budeme sa musieť na to dobre pripraviť," povedal brankár Ivan Krajčírik, na ktorého nadviazal záložník Ján Bernát: "Musíme vydať zo seba maximum, je jedno, proti komu hráme, ideme zabojovať o miestenku na Eure."