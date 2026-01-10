Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Šport

10. januára 2026

10. januára 2026

Organizátori ZOH 2026 upokojujú. Hokejová aréna v Miláne bude pripravená včas aj napriek malej diere v ľade


ZOH 2026 v Taliansku

Organizátori zimných olympijských hier v Miláne a Cortine d'Ampezzo ubezpečili, že hlavná hokejová aréna v milánskej štvrti Santa Giulia bude pripravená na súťaže napriek ...



italy_milan_cortina_winter_olympics_hockey_67294 676x451 10.1.2026 (SITA.sk) - Organizátori zimných olympijských hier v Miláne a Cortine d'Ampezzo ubezpečili, že hlavná hokejová aréna v milánskej štvrti Santa Giulia bude pripravená na súťaže napriek tomu, že testovací zápas musel byť dočasne prerušený pre malú dieru v ľade.


"Nie je žiadna šanca, že by aréna nebola pripravená," vyhlásil športový riaditeľ Medzinárodného olympijského výboru (MOV) Pierre Ducrey. Diera v ľade sa objavila počas piatkového zápasu Talianskeho pohára, no organizátori zdôraznili, že problém bol rýchlo odstránený a pri prvom používaní novej plochy nejde o nič výnimočné.

Bežné "detské choroby"


Za kvalitu ľadu zodpovedá Don Moffatt z klubu NHL Colorado Avalanche, ktorý prostredníctvom hovorcu odkázal, že je so stavom ľadovej plochy spokojný. Podľa neho ide o bežné "detské choroby", ktoré sa môžu vyskytnúť pri nových arénach.

Milano Santagiulia Ice Hockey Arena má počas olympiády hostiť 33 zápasov základnej časti aj vyraďovacej fázy. ZOH sa uskutočnia od 6. do 22. februára 2026. Organizátori tvrdia, že aréna je po technickej stránke hotová a zostávajú už len dokončovacie práce v hľadisku a na chodbách.

Účasť hráčov NHL


Dôležitou správou je aj potvrdenie účasti hráčov NHL, ktorí sa na olympiáde predstavia prvýkrát od roku 2014. Ich návrat bol ešte nedávno spochybňovaný pre obavy z kvality ľadu, no Ducrey aj šéf operácií hier Andrea Francisi zdôraznili, že účasť je "stopercentne garantovaná".

Nová aréna, ktorá má po hrách slúžiť aj pre basketbal a koncerty, patrí k najcitlivejším bodom príprav olympiády. Kapacita má byť 15 300 miest, pričom na hokejové zápasy pôjde do predaja približne 11 800 vstupeniek. Ženský hokejový turnaj odštartuje 5. februára, mužský - už s hviezdami NHL - o šesť dní neskôr. Súčasťou mužského turnaja budú aj slovenskí hokejisti, ktorí budú v Taliansku obhajovať bronz z Pekingu 2022.


Zdroj: SITA.sk - Organizátori ZOH 2026 upokojujú. Hokejová aréna v Miláne bude pripravená včas aj napriek malej diere v ľade © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: ZOH 2026 v Taliansku
