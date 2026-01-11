Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Šport

11. januára 2026

Smutná správa zo sveta futbalu, Kevin Keegan trpí rakovinou. Musí podstúpiť operáciu



Legendárny anglický futbalista Kevin Keegan trpí rakovinou a bude musieť podstúpiť chirurgický zákrok. Ako referuje web marca.com, ...



keegan_cancer_soccer_71714 676x496 11.1.2026 (SITA.sk) - Legendárny anglický futbalista Kevin Keegan trpí rakovinou a bude musieť podstúpiť chirurgický zákrok. Ako referuje web marca.com, informáciu potvrdila jeho rodina po tom, ako lekári ochorenie odhalili počas bližšie nešpecifikovaného nemocničného vyšetrenia.

Jedna z najväčších ikon anglického futbalu


„Kevin je veľmi vďačný lekárskemu tímu za rýchly zásah a starostlivosť, ktorú dostáva. V tomto náročnom období rodina žiada o rešpektovanie súkromia a nebude poskytovať ďalšie vyjadrenia,“ uviedli blízki bývalého reprezentanta.

Keegan patrí k najväčším ikonám anglického futbalu. Počas kariéry, ktorú odštartoval v roku 1968 v Scunthorpe United, odohral 230 zápasov za Liverpool, kde vyhral tri ligové tituly, Európsky pohár majstrov a dvakrát aj Pohár UEFA.

Zlatá lopta a trénerská kariéra


Po odchode z Anfieldu pôsobil v Hamburgu, Southamptone a Newcastli United, kde neskôr ukončil hráčsku kariéru. S Hamburgom vyhral I. bundesligu a zahral si finále Európskeho pohára majstrov.

Dvojnásobný držiteľ Zlatej lopty z rokov 1978 a 1979 sa neskôr presadil aj ako tréner, keď viedol Newcastle , s ktorým v roku 1993 vyhral Premier League, ďalej Fulham, Manchester City a krátko aj reprezentáciu Anglicka.



Zdroj: SITA.sk

