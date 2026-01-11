|
Nedeľa 11.1.2026
11. januára 2026
Smutná správa zo sveta futbalu, Kevin Keegan trpí rakovinou. Musí podstúpiť operáciu
Legendárny anglický futbalista Kevin Keegan trpí rakovinou a bude musieť podstúpiť chirurgický zákrok. Ako referuje web marca.com, ...
11.1.2026 (SITA.sk) - Legendárny anglický futbalista Kevin Keegan trpí rakovinou a bude musieť podstúpiť chirurgický zákrok. Ako referuje web marca.com, informáciu potvrdila jeho rodina po tom, ako lekári ochorenie odhalili počas bližšie nešpecifikovaného nemocničného vyšetrenia.
„Kevin je veľmi vďačný lekárskemu tímu za rýchly zásah a starostlivosť, ktorú dostáva. V tomto náročnom období rodina žiada o rešpektovanie súkromia a nebude poskytovať ďalšie vyjadrenia,“ uviedli blízki bývalého reprezentanta.
Keegan patrí k najväčším ikonám anglického futbalu. Počas kariéry, ktorú odštartoval v roku 1968 v Scunthorpe United, odohral 230 zápasov za Liverpool, kde vyhral tri ligové tituly, Európsky pohár majstrov a dvakrát aj Pohár UEFA.
Po odchode z Anfieldu pôsobil v Hamburgu, Southamptone a Newcastli United, kde neskôr ukončil hráčsku kariéru. S Hamburgom vyhral I. bundesligu a zahral si finále Európskeho pohára majstrov.
Dvojnásobný držiteľ Zlatej lopty z rokov 1978 a 1979 sa neskôr presadil aj ako tréner, keď viedol Newcastle , s ktorým v roku 1993 vyhral Premier League, ďalej Fulham, Manchester City a krátko aj reprezentáciu Anglicka.
Zdroj: SITA.sk - Smutná správa zo sveta futbalu, Kevin Keegan trpí rakovinou. Musí podstúpiť operáciu © SITA Všetky práva vyhradené.
