Orientácia v eurofondových výzvach je jednoduchšia. Rašiho ministerstvo rozširuje Mapu partnerstva

Nová éra komunikácie so samosprávami

Rozvoj regiónov má byť systematický a transparentný

Nová verzia Mapy partnerstva

31.7.2024 (SITA.sk) - Už viac ako dva mesiace môžu potenciálni žiadatelia o eurofondy využívať Mapu partnerstva Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR) predstavilo tento nový prehľadný nástroj koncom mája. Teraz prichádza jeho rozšírenie o ďalšie praktické informácie.Na danej webovej stránke sú zverejnené všetky relevantné informácie o výzvach z Programu Slovensko Plánu obnovy a odolnosti alebo Environmentálneho fondu , ktoré zodpovedajú potrebám danej samosprávy. Potenciálni žiadatelia tu nájdu názov výzvy, kto je oprávnený žiadateľ, aké je oprávnené územie z pohľadu miesta realizácie, termín vyhlásenia a uzavretia výzvy, tematickú kategóriu – oblasť zamerania výzvy, vyhlasovateľa výzvy a aj typ výzvy, ktorý určuje typ projektu.Nové vedenie MIRRI SR avizovalo hneď od svojho nástupu na rezort novú éru komunikácie so samosprávami. K tomu patrí aj to, aby mali komunálni lídri a všetci potenciálni žiadatelia o eurofondy k dispozícii jasné a prehľadné informácie o výzvach a možnostiach ich čerpania.Minister Richard Raši spolu so štátnym tajomníkom Michalom Kaliňákom preto koncom mája predstavili Mapu partnerstva. Tá dnes pomáha žiadateľom a budúcim prijímateľom nenávratných finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ zorientovať sa v doteraz chaotickej spleti informácií o dostupných dotačných programoch z eurofondov, plánu obnovy a teraz už aj z Environmentálneho fondu.Nechýbajú tiež ďalšie informácie, ako napríklad územné alokácie vyčlenené pre rady partnerstva a kooperačné rady UMR. V polovici augusta zverejníme aj zoznamy ich členov.„Mapa partnerstva je ďalším krokom v novej ére komunikácie so samosprávami. Mnohí komunálni lídri, najmä z menších obcí, nemali kapacitu či prostriedky na sledovanie aktuálnych výziev a hoci chceli riešiť čerpanie eurofondov a iné dotácie, nevedeli sa vo svojich možnostiach zorientovať. Bola to spleť informácií, ktorá znižovala riziko pripravenosti na výzvy, ale aj riziko predvídateľnosti pre správny projektový manažment. Tomu je koniec. Rozvoj regiónov má byť systematický a transparentný, aby mal každý kút Slovenska možnosť stať sa dôstojným miestom pre spokojný život občanov. Mapa partnerstva je preto cenným nástrojom pre všetky samosprávy, ktoré sa snažia efektívne rozvíjať svoje územie,“ povedal štátny tajomník Michal Kaliňák Ten zdôraznil, že rezort už počas jesenného, druhého ročníka Kongresu s komunálnymi lídrami predstaví novú verziu Mapy partnerstva.„Bude vizuálne atraktívnejšia a komfortnejšia na vyhľadávanie informácií. Následne bude obsahovať aj informácie o výzvach z Nórskych a Švajčiarskych finančných mechanizmov a máme záujem ju naďalej rozširovať, aby bola najlepším kompasom v orientácii vo výzvach, ktoré dokážu rozvíjať naše regióny,” pripomenul Michal Kaliňák.