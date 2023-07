Orknejské ostrovy uvažujú nad zmenou vzťahu so Spojeným kráľovstvom, chceli by fungovať ako samosprávne územie

2.7.2023 (SITA.sk) - Orknejské ostrovy ležiace severne od Škótska by mohli zmeniť svoj status vo vzťahu k Spojenému kráľovstvu, prípadne by sa dokonca mohli stať samosprávnym územím Nórska. Referuje o tom spravodajský web BBC Samospráva Orknejských ostrovov tvrdí, že vzhľadom na súčasný vzťah so Spojeným kráľovstvom ostrovy nedostávajú spravodlivé financovanie, preto sa na budúci týždeň bude zaoberať „alternatívnymi formami vládnutia“.Predseda Orknejskej rady James Stockan uviedol, že ostrovy by chceli mať podobný status ako Normanské ostrovy a zámorské územia ako Falklandské ostrovy. Naznačil, že Orknejské ostrovy by v budúcnosti mohli fungovať ako Faerské ostrovy, čo je samosprávne územie Dánska.Za potenciálne modely, ktoré treba nasledovať, Stockan považuje aj možnosť statusu územia závislého od koruny, aký majú napríklad ostrovy Guernsey, Jersey a Man.Orkneje boli predtým pod kontrolou Nórska a Dánska, kým sa v roku 1472 nestali súčasťou Škótska. Ostrovy boli použité ako zábezpeka pre svadobné veno Margaréty Dánskej, budúcej manželky škótskeho kráľa Jakuba III.