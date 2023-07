Obmedzenie tweetov na Twittri, používatelia budú mať limit príspevkov, ktoré uvidia

2.7.2023 (SITA.sk) - Sociálna a mikroblogovacia sieť Twitter zaviedla dočasný limit na počet tweetov, ktoré si používatelia môžu prečítať za deň. Ako referuje spravodajský web BBC , majiteľ platformy Elon Musk obmedzil väčšinu používateľov na prezretie maximálneho počtu tweetov denne.Neoverené účty si môžu teraz prečítať tisíc príspevkov denne. V prípade nových neoverených účtov to bude 500. Účty so statusom „overené“ sú v súčasnosti obmedzené na 10-tisíc príspevkov denne. Známy miliardár pôvodne stanovil prísnejšie limity, tie však zmenil v priebehu niekoľkých hodín po oznámení kroku.Musk argumentoval tým, že chce zabrániť neoprávnenému sťahovaniu potenciálne cenných údajov zo siete a systémovej manipulácii. Nevysvetlil však, čo by v tejto súvislosti mala znamenať systémová manipulácia. Uvedený krok však označil za „dočasné mimoriadne opatrenie“.Nie je taktiež úplne jasné, na čo Musk narážal pri zmienke o sťahovaní údajov, ale zdá sa, že mal na mysli zbieranie veľkého množstva údajov používaných spoločnosťami umelej inteligencie na trénovanie veľkých jazykových modelov poháňajúcich chatboty, ako napríklad ChatGPT od Open AI a Bard od spoločnosti Google.