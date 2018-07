ORNITOLÓGOVIA VYZÝVAJÚ verejnosť: Pomôžte nám spočítať bocianov

Na snímke tohtoročné mladé bociany pred vyletením z hniezda v mestskej časti Bratislava - Rusovce 18. júla 2018. Foto: TASR - Štefan Puškáš Na snímke tohtoročné mladé bociany pred vyletením z hniezda v mestskej časti Bratislava - Rusovce 18. júla 2018. Foto: TASR - Štefan Puškáš

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 19. júla (TASR) - Mláďatá bocianov už dorastajú do veľkosti dospelých a onedlho spolu so svojimi rodičmi zo Slovenska odletia do africkej savany. Ešte predtým ich však chcú ornitológovia spočítať. "Každý, kto sleduje hniezdo bociana bieleho vo svojej obci, môže prispieť svojimi pozorovaniami a záznamom počtu mláďat do Atlasu hniezd bociana bieleho na Slovensku," vyzýva Ján Gúgh zo Slovenskej ornitologickej spoločnosti (SOS)/BirdLife Slovensko.Monitoring bociana bieleho je podľa neho ukážkovým príkladom občianskej vedy so zapojením verejnosti v zbere dát a vedcov v spracovaní získaných dát. "Údaje z hniezdnej úspešnosti bociana bieleho umožňujú dlhodobo sledovať a vyhodnocovať vývoj a stav populácie druhu," vysvetlil Gúgh. Tento rok zatiaľ ornitológovia zaznamenali relatívne vysoký počet mláďat.Okrem sčítania môže verejnosť mladým bocianom pomôcť aj inak, napríklad keď sa zrania alebo pristanú na mieste, odkiaľ nevedia odletieť. "V takomto prípade je možné kontaktovať číslo 112, kde obyvateľov prepoja na príslušné záchranné stanice v regiónoch," radí Miroslav Fulín, koordinátor ochrany a monitoringu bociana bieleho na Slovensku.Do teplých krajín sa bocian vydáva ako jeden z prvých operencov. "Musia to stihnúť do konca leta, kedy ešte nad pevninou vznikajú stúpajúce vzdušné prúdy, ktoré im pomáhajú prekonať veľké vzdialenosti," vysvetľuje Fulín. Táto cesta je podľa neho taká náročná, že sa prvého roku dožívajú len dve z desiatich bocianích mláďat. "K mortalite však prispieva výrazne aj ľudská činnosť. V prípade bocianov sú to predovšetkým elektrické vedenia alebo zánik vhodných lokalít na získavanie potravy pozdĺž migračnej trasy," dodáva.