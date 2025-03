Országh pochválil súpera, Varga: Tak sa má hrať play off

Štvrťfinálovú hokejovú sériu medzi Žilinou a Banskou Bystricou rozhodli viaceré faktory. Najviac však kvalita Vlkov, tú napokon ocenil aj tréner "baranov" Vladimír Országh.





Žilinčania zdolali svojho súpera v sérii 4:1 a v piatom zápase hladko 7:1. "Išli sme do toho s tým, aby sme to ukončili," vyhlásil po zápase útočník Róbert Varga.Práve Varga už v 4. minúte otvoril skóre v presilovke a na jeho zásah nadviazali do prvej prestávky Avcin a Baláž. "Chceli sme mať dobrý vstup, chceli sme dať čo najskôr prvý gól, to bolo dôležité. My sme od začiatku hrali dobre, dokázali sme premeniť šance. To bolo rozhodujúce. Naozaj sme hrali ako jeden tím, disciplinovane. A hrali sme tak, ako sa má hrať play off," dodal strelec dvoch gólov v zápase.Varga dal v sérii 5 gólov a dva góly v zápase dal po druhý raz za sebou. Štvrtý útok Vlkov v zložení Varga - Galamboš - Koyš je produktívny celú sezónu. "Nášmu útoku to sedí, dostávame veľký priestor na ľade, premieňame šance. A moje góly padli po pekných prihrávkach, ono keď to ide, tak to ide," povedal 29-ročný krídelník.Dodal, že toto obdobie je jedno z jeho najkrajších v kariére. "Určite najkrajšie čo sa týka play off. Môžeme to teraz osláviť, dáme si nejakú večeru a potom sa pripravíme na ďalšieho súpera."Sklamaný bol naopak tréner Bystričanov. Országh je skúsený kormidelník, rozdiely medzi tímami pomenoval veľmi konkrétne: "Nám opäť nevyšiel začiatok. Chceli sme byť disciplinovaní. Ale hneď sme urobili zbytočný a faul a Žilinu sme posadili na koňa. Prvá tretina nás stála zápas, potom sme to museli otvoriť a oni sú dobrí v brejkoch a to využili. Hrali obetavo, blokovali strely, my sme sa trápili v koncovke. Hrali play off hokej, my nie. Je to spravodlivé, treba ich pochváliť, majú výborne zložený tím na to, čo chcú hrať. My sme bojovali, ale Žilina hrala ten play off hokej a to je to extra, ktoré treba, aby ste dali do toho."Séria bola špecifická v tom, že ten tím, ktorý skóroval ako prvý, napokon aj v zápase zvíťazil. "Sú zápasy, keď musíte útočiť. My sme len raz viedli, vždy sme mali zlý začiatok a to je voda na mlyn pre súpera. Portom to musíte otvoriť, to je to, na čo čakali. Ten systém im sadol, v druhej polovici súťaže patrili medzi najlepšie tímy v lige," dodal Országh a kompliment okrem tímu vystrúhal aj svojmu rivalovi Milanovi Bartovičovi: "Odvádza fantastickú robotu. Má výborné typy na to, čo chce hrať a ja som rád, že sa mu darí. Ja Žilinu nepovažujem za nováčika, sú tam skúsení hráči, ktorí už majú niečo za sebou."