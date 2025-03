NHL: New Jersey s Tatarom prehralo doma s Vancouverom 3:4 po nájazdoch

Hokejisti New Jersey Devils v zostave so slovenským útočníkom Tomášom Tatarom prehrali v zámorskej NHL doma s Vancouverom 3:4 po predĺžení a nájazdoch. Obranca Šimon Nemec sa v druhom dueli za sebou nezmestil do zostavy "diablov".





NHL - sumáre:

Vancouver si vynútil predĺženie v závere tretej tretiny, keď 36 sekúnd pred sirénou vyrovnal pri hre bez brankára Conor Garland na 3:3. V nájazdoch potom o triumfe Canucks rozhodol švédsky krídelník Jonathan Lekkerimäki. Do bránky hostí sa po viac ako mesiac trvajúcej absencii pre zranenie postavil Thatcher Demko a mal 22 zákrokov. "Chlapci si počínali dobre. Určite sa nechcete vrátiť a prispieť zlým výkonom. Bol to od nás obrovský boj a som na tím veľmi hrdý. Každé víťazstvo je veľmi dôležité," uviedol Demko podľa nhl.com. Tatar odohral v treťom útoku Devils 10:37 min s jednou strelou a jedným hitom. Jeho tímu nepomohli ani dva zásahy Tima Meiera. "Myslím si, že sme urobili veľa dobrých vecí. Ale ak chcete vyhrať zápas, musíte byť konzistentní celých 60 minút. Keď do dokážete len 59:30 minúty, doplatíte na to. Aspoň sme získali jeden bod, ale je frustrujúce takto prehrať," povedal švajčiarsky útočník. Vancouver sa priblížil na rozdiel troch bodov k St. Louis v boji o druhú voľnú kartu do play off zo Západnej konferencie a má zápas k dobru.Detroit uspel na ľade Utahu 5:1, hoci mal v dueli iba 14 striel na bránku. Alex DeBrincat k tomu prispel gólom a asistenciou. Hosťom sa už v 2. minúte zranil český brankár Petr Mrázek, nahradil ho Alex Lyon. "Je zrejmé, že proti Coloradu nám nebude k dispozícii," uviedol tréner Todd McLellan. Lyon podržal tím a predviedol 16 zákrokov: "Vždy som pripravený. Musíme len bojovať a uvidíme, čo sa stane." Red Wings živia nádej na play off, na Montreal na poslednej postupovej pozícii vo Východnej konferencii strácajú tri body.O bod pred Detroitom je Columbus, ktorý ukončil šesťzápasovú šnúru prehier. Na ľade New Yorku Islanders triumfoval 4:3 po nájazdoch. "Nehrali sme dobre v prvej tretine. Samozrejme, vedeli sme o tom. Snažili sme sa naďalej tlačiť a to sa nám aj podarilo. Našli sme spôsob, ako streliť góly. Myslím tým, že Elvis (Merzlikins - pozn.) sa postavil na hlavu a držal nás," zdôraznil útočník hostí Sean Monahan, ktorý zaznamenal dve asistencie.Brankár Jake Oettinger z Dallasu chytil všetkých 32 striel a priviedol svoj tím k víťazstvu nad Minnesotou 3:0. Bolo to jeho druhé čisté konto v sezóne a celkovo 12. v kariére v NHL. "Rád hrám proti týmto chalanom. Ľudia z celého tvojho rodného mesta si prídu na svoje. Spoluhráči mi veľmi pomohli. Vedia, aké dôležité sú pre mňa tieto zápasy," povedal Oettinger, ktorý pochádza z Lakeville v Minnesote. Dallas bodoval v piatom stretnutí za sebou. O triumfe rozhodol počas 58 sekúnd druhej tretiny, keď skórovali Wyatt Johnston a Matt Duchene.





New Jersey Devils - Vancouver Canucks 3:4 pp a sn (0:1, 1:0, 2:2 - 0:0, 0:1)



Góly: 31. Meier (Mercer, Bratt), 52. Meier (Dillon, Hischier), 54. Haula (Dumoulin) – 11. Suter (M. Pettersson), 52. Lekkerimäki (Forbort, Aman), 60. Garland (Suter, DeBrusk), rozh. nájazd Lekkerimäki. Brankári: Markström - Demko, strely na bránku: 25:28.







New York Islanders - Columbus Blue Jackets 3:4 pp a sn (2:0, 1:2, 0:1 - 0:0, 0:1)



Góly: 14. Engvall (Boqvist, DeAngelo), 19. Palmieri (Horvat, Pulock), 40. Lee (Reilly, Boqvist) – 26. Fantilli (Fabbro, Merzlikins), 38. Jenner (Monahan), 53. Marčenko (Provorov, Monahan), rozh. nájazd Fantilli. Brankári: Sorokin - Merzlikins, strely na bránku: 33:30.







Dallas Stars - Minnesota Wild 3:0 (0:0, 2:0, 1:0)



Góly: 36. Johnston (Harley, Hintz), 36. Duchene (Granlund, Benn), 60. Marchment (Hintz, Rantanen). Brankári: Oettinger - Gustavsson, strely na bránku: 29:32.



Utah Hockey Club - Detroit Red Wings 1:5 (1:1, 0:1, 0:3)



Góly: 4. Guenther (Keller, Cooley) – 6. Söderblom (Tarasenko), 22. Kasper (DeBrincat, Edvinsson), 50. Watson (Edvinsson), 58. DeBrincat (Kane), 59. Motte (Smith). Brankári: Oettinger - Gustavsson, strely na bránku: 18:14.



Slovák v akcii:



Tomáš Tatar (New Jersey) 10:37 0 0 0 0 1 0