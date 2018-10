Japonská tenistka Naomi Osaková. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

New York 2. októbra (TASR) - Japonská tenistka Naomi Osaková sa ako tretia hráčka kvalifikovala na MS WTA Tour v Singapure (21.-28. októbra). Šampiónka US Open si definitívne zabezpečila účasť medzi osemčlennou "smotánkou" na podujatí v Pekingu, kde postúpila do 2. kola. Osaková sa pripojila k Rumunke Simone Halepovej a Nemke Angelique Kerberovej, na šampionáte WTA sa predstaví prvýkrát v kariére.citovala slová 20-ročnej Osakovej oficiálna stránka WTA.