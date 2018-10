Španielsky cyklista z tímu Movistar Alejandro Valverde. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Madrid 2. októbra (TASR) - Španielsky profesionálny cyklista Alejandro Valverde bude pokračovať v kariére až do OH 2020 v Tokiu. Svoje rozhodnutie oznámil iba dva dni po tom, ako v Innsbrucku získal prvý titul majstra sveta.citoval slová 38-ročného veterána portál cyclingnews.com.Valverde mal vo svojej zbierke šesť cenných kovov zo svetových šampionátov, no z vytúženého titulu sa tešil až na tirolských cestách. V Innsbrucku sa na náročnej trati s kopcovitým profilom presadil po dlhom záverečnom špurte a vystriedal na tróne trojnásobného obhajcu zlata Slováka Petra Sagana.