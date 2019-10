Osaková si ponechá iba japonské občianstvo, teší sa na OH v Tokiu

Japonská tenistka Naomi Osaková. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Tokio 10. októbra (TASR) - Dvojnásobná tenisová grandslamová šampiónka Naomi Osaková uprednostnila japonskú štátnu príslušnosť pred americkou s výhľadom na OH 2020 V Tokiu. Držiteľka titulov z US Open a Australian Open si podľa japonských zákonov musí pred budúcotýždňovým dovŕšením veku 22 rokov ponechať iba jedno občianstvo a rozhodla sa pre japonské.citovala agentúra AFP slová Osakovej, ktorej mama je Japonka, no jej otec pochádza z Haiti.