Cez víkend sa v Bratislave uskutočnia majstrovstvá SR v hre boccia

Program:



12. októbra (sobota) - kategórie jednotlivcov:



9.00 – slávnostné otvorenie

9.15 - začiatok zápasov 1. kola

13.30 – semifinálové zápasy

14.10 – 14.50 – finálové zápasy

16.00 – vyhodnotenie, odovzdanie medailí a diplomov



13. októbra (nedeľa) - kategórie Párov a Tímov



9.15 - začiatok zápasov 1. kola

13.25 – semifinálové zápasy

14.45 – finálové zápasy

16.15 – vyhodnotenie, odovzdanie medailí a diplomov

Bratislava 10. októbra (TASR) - Cez víkend sa v Bratislave uskutočnia majstrovstvá Slovenska v hre boccia. Zorganizujú ho Slovenský zväz telesne postihnutých športovcov a Organizácia muskulárnych dystrofikov v športovej hale prof. Rovného FTVŠ UK. Národný šampionát príde slávnostne otvoriť viceprimátorka Bratislavy pani Ing. Táňa Kratochvílová.Svoju účasť už potvrdili najlepší slovenskí hráči, vrátane zlatých paralympionikov z Ria 2016 a tohtoročných majstrov Európy. Slovenskí reprezentanti sa pravidelne zúčastňujú na svetových a európskych vrcholných podujatí, kde patria medzi absolútnu špičku.Majstrovstvá SR sú rozdelené do dvoch dní. Sobota patrí jednotlivcom vo všetkých piatich kategóriách. V každej je 6 hráčov, ktorí sa nominovali na základe získaných bodov do renkingu z troch ligových kôl hraných v roku 2019. Nedeľa bude patriť kategóriám párov a tímov.Majstrovstvá SR sa konajú od roku 2001. Tieto sú už devätnástymi v rámci súťaží jednotlivcov a desiatymi v rámci súťaže párov a tímov. Rekordérmi v počte titulov sú podľa kategórií: Jakub Nagy v kategórii BC1 (11), Róbert Mezík v kategórii BC2 (4), Adam Burianek v kategórii BC3 (5) a Róbert Ďurkovič v kategórii BC4 (8). Zatiaľ jediným držiteľom majstrovského titulu v kategórii BC5 je Ľuboš Kondela.Boccia je špecifický paralympijský šport vhodný pre ľudí pohybujúcich sa na mechanických alebo elektrických vozíkoch. Hráči sú do kategórií rozdelení podľa stupňa zdravotného postihnutia, typu diagnózy a možnosti hodu a úchytu loptičky.