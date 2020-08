Osamelý tučniak v ZOO rád pozerá detskú rozprávku aj dokumenty o tučniakoch (video)

Pierre rád sleduje aj dokumenty

ZOO chce nájsť tučniakovi nový domov

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

30.8.2020 - V zoo v austrálskom Perthe sa starajú o tučniaka skalného, ktorý v rámci rehabilitácie rád pozerá detský animovaný seriál Pingu. Jeho hlavným hrdinom je tučniak.Podľa zástupcov zoo sa Pierre vydal na cestu z ostrovov v Indickom alebo Atlantickom oceáne a dostal sa na pobrežie juhozápadnej Austrálie. Má problémy s perím a nemôže sa vrátiť do vody.Jeho ošetrovatelia mu premietajú na iPade rôzne programy, no najobľúbenejším je práve spomínaný seriál.Takisto má rád dokumenty o tučniakoch skalnatých, ktorých sleduje aj vďaka live streamu z americkej Kansas City Zoo a zoo v škótskom Edinburghu.Jeho domovská zoo spolupracuje so zahraničnými kolegami a chcú mu nájsť nové miesto na zotavenie a nájdenie si nových priateľov spomedzi tučniakov skalných.Podľa Perth Zoo patrí tento druh medzi najvzácnejšie tučniaky na svete. Na Zemi žije zhruba 240 300 rozmnožujúcich sa párov tučniakov skalných.