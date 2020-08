Mimoriadne zriedkavý objav v Patagónii, vedci našli zachované embryo dinosaura sauropoda

Mimoriadne zriedkavý objav

Embryá mali zvláštne tvarovanú hlavu

Vedci plánujú vo výskume pokračovať

30.8.2020 - Vďaka embryu dinosaura, ktoré sa perfektne zachovalo vo svojom vajíčku, vedci spoznali nové detaily o vývoji a vzhľade dlhokrkých dinosaurov - sauropodov, ktorí obývali Zem pred 80 miliónmi rokov.Tieto obrovské bylinožravce mali stereoskopické videnie a ako mláďatá dokonca mali na hlave roh, o ktorý do dospelosti prišli. Medzinárodný tím odborníkov to tvrdí vo svojej štúdii v žurnále Current Biology.Vajce sauropoda objavili v argentínskej Patagónii, v oblasti, kde predtým neboli známe žiadne dôkazy o dinosaurích fosíliách. Podľa vedcov obsahuje najkompletnejšiu a najzreteľnejšiu lebku akéhokoľvek známeho dinosaura zo skupiny titanosaurov, ktoré boli najväčšími dnes známymi suchozemskými živočíchmi."Zachovanie embryonálnych dinosaurov vo vajciach je mimoriadne zriedkavé. Predstavte si obrovské sauropody z Jurského parku (filmu z roku 1993, pozn. red.) a zvážte, že malé lebky ich detí, stále vo vnútri ich vajíčok, sú dlhé len pár centimetrov," vyjadril sa člen výskumného tímu John Nudds z Manchesterskej univerzity.Odborníci boli podľa Nuddsa schopní rekonštruovať lebku embrya ešte pred vyliahnutím. Ako zistili, embryá mali zvláštne tvarovanú hlavu, čo bola fáza, ktorá predchádzala zmenám dinosaurej lebky po narodení a pred dosiahnutím dospelosti."Časť lebky týchto embryonálnych sauropódov bola predĺžená do pretiahnutého ňufáka alebo rohu," vysvetlil vedec. Tento roh podľa tímu zrejme poslúžil mladým dinosaurom ako takzvaný vaječný zub, aby sa s jeho pomocou mohli dostať pri liahnutí z vajíčka von.Pri skúmaní vedci opatrne rozložili škrupinu vajíčka okolo embrya s pomocou kyslého prípravku. Následne na ňom v Európskom zariadení pre synchrotrónové žiarenie v Grenobli vykonali "virtuálnu pitvu". Je to vôbec po prvý raz, čo boli vedci schopní študovať úplne nedotknuté embryo sauropoda.Vedci plánujú v podobnom výskume pokračovať aj v prípade ďalších vajec nájdených v Patagónii. Predpokladajú, že v niektorých vajíčkach by sa mohla nachádzať dobre zachovaná koža dinosaurov, čo by mohlo pomôcť odhaliť ďalšie tajomstvá týchto prehistorických veľjašterov.