Oscarový film Obchod na korze otvorí Festival slovenskej kultúry

Bratislava/Luhačovice 2. septembra (TASR) – Filmom Obchod na korze sa v pondelok 3. septembra začne program tradičných Dní slovenskej kultúry v Luhačoviciach.Psychologická dráma režisérov Jána Kadára a Elmara Klosa získala v roku 1967 vrcholné svetové ocenenie - Oscara za najlepší neanglicky hovorený film. Je o živote ľudí vo východoslovenskom mestečku, na ktorých ťažko doľahnú zákony prijaté fašistickou vládou. Film patrí k najoceňovanejším titulom československej kinematografie.Podľa marketingového manažéra spoločnosti Kúpele Luhačovice Dalibora Chrastinu program šiesteho ročníka podujatia je aj vyvrcholením ich osláv 100. výročia vzniku Československa. Až do soboty (8.9.) ponúkne pestrý výber podujatí v rôznych priestoroch tohto moravského mesta.Organizátori si uctia architekta Dušana Jurkoviča slávnostným odhalením jeho lavičky na Kúpeľnom námestí i tematickou prechádzkou po jeho stopách, ktoré v podobe rôznych objektov tam dodnes stoja. Je to pri príležitosti 150. výročia narodenia tejto významnej česko-slovenskej kultúrnej osobnosti.Premietanie novej verzie filmu režiséra Dušana Trančíka Svetlé miesto pripomenie osobnosti politického, kultúrneho a spoločenského života na moravsko-slovenskom pomedzí, kde sa začiatkom 20. storočia odohralo historické zblíženie Čechov a Slovákov.Na besednom podujatí Aš po Už/horod predstavia študenti Ateliéru textilnej tvorby UMPRUM z Prahy osudy významných podnikateľských rodín, ktoré stáli pri zrode Československa. Sú to výsledky ich výskumu medzi mestami Aš a Užhorod. V ňom sa zamerali aj na Národný štýl, postavenie svojej školy a umelcov. Ich zámer je, aby sme si vážili minulosť našich miest a rodákov, ktorí sa aktívne zapájali do verejného diania.Dlhodobé ľudské spolužitie priblíži nová komédia režiséra Ľuboša Baláka Manželstvo v kocke, ktorú na javisku zahrajú Oldřich Navrátil a Zuzana Kronerová. Aj komédia o parlamentnej demokracii v bežnej rodine Rodinný parlament v podaní trnavského Divadla Jána Palárika sľubuje veselé divadelné predstavenie.Kolonádnymi koncertmi sa predstavia bratislavské telesá ľudová hudba Fidlikanti aj C a K dychový orchester s pochodovou i tanečnou hudbou z čias rakúsko-uhorskej armády. Tradičnú ľudovú hudbu v modernom prevedení zahrá v Kúpeľnom divadle cimbalová kapela Silband, ktorá v roku 2010 zaujala verejnosť v televíznej súťaži Česko-Slovensko má Talent.