Štát zaplatí doktorandom zdravotné poistné len za určitých podmienok

Bratislava 2. septembra (TASR) – Platenie zdravotných odvodov štátom má v prípade doktorandov viacero podmienok. Jednou je vek do 30 rokov, priblížila hovorkyňa Všeobecnej zdravotnej poisťovne Viktória Vasilenková.Rovnako platí, že musí ísť o dennú formu štúdia, ktorého dĺžka neprekročila štandard pre doktorandský študijný program. Podmienkou je aj to, že študent nesmel už získať vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa. Zároveň sa zdravotné poistné platí absolventovi druhého stupňa vysokoškolského štúdia aj počas prázdnin, ak na treťom stupni pokračuje za uvedených podmienok.V prípade, že sa študent chystá na doktorandské štúdium do zahraničia, je potrebné, aby doručil svojej zdravotnej poisťovni doklad o ekvivalencii štúdia, ktorý vydáva Stredisko na uznávanie dokladov o vzdelaní na základe podanej žiadosti o posúdenie štúdia a potvrdenie o návšteve školy. Na to, aby za takéhoto študenta mohol platiť poistné štát, sa vyžaduje aj splnenie ďalších zákonom stanovených podmienok.Ak je študent doktorandského štúdia starší ako 30 rokov, hoci spĺňa formu aj štandardnú dobu štúdia, je povinný platiť si zdravotné poistné sám.