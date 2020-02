Oscarových nominantov, aj najnovšie filmy z Cannes uvedie po prvýkrát Febiofest

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

5.2.2020 (Webnoviny.sk) - Oscarových nominantov aj nové filmy víťazných režisérov z prestížneho festivalu v Cannes či snímky, ktoré premietli ďalšie áčkové festivaly v Toronte, Rotterdame aj v Benátkach, prinesie v exkluzívnom prvom slovenskom uvedení divákom. Uskutoční sa od 11. do 17. marca 2020 s hlavným programom v kinách Lumière a Mladosť a sprievodným programom vo V-klube.Už 9. februára sa svet dozvie nových laureátov najslávnejšej filmovej ceny Oscara. Febiofestu sa podarilo do programu získať štyri snímky, ktoré majú šancu získať zlatú sošku.Oscara za najlepší dokumentárny aj cudzojazyčný film má šancu s dvoma nomináciami vyhrať unikátny macedónsky dokument Honeyland. Diváka zavedie na ďaleký Balkán, do dediny v odľahlých horách, kde neexistujú cesty, elektrina ani tečúca voda. Žije tu Hatidze Muratova, posledná z rodu včelárov, ktorí si na skromné živobytie zarábajú výrobou malého množstva medu. Jej pokojný život naruší kočovná rodina, ktorá so sebou prináša ohlušujúci zvuk motorov aj stádo dobytka. Na povrch vychádza rozpor medzi prírodou a ľudstvom, súladom a svárom či vykorisťovaním a udržateľnosťou.O Oscara za najlepší dokument súťaží aj anglicko-sýrska snímka Pre Samu / For Sama, ktorá má na konte ocenenie z Cannes a čerstvo aj víťazstvo v BAFTA – oceneniach Britskej filmovej akadémie. Filmový ľúbostný list matky dcére je intímnym a zároveň epickým príbehom vojny. Waad al-Kateab opisuje svoj život počas piatich rokov neutíchajúcich konfliktov v sýrskom meste Aleppo. Jej kamera zachytáva aj snahu vyriešiť ťažkú dilemu: má utiecť z mesta, aby ochránila život svojej dcéry, hoci to bude znamenať, že sa vzdá boja za slobodu, ktorému už tak veľa obetovala?Corpus Christi / Boże Ciało. Na Festivale poľských hraných filmov v Gdyni získala 11 ocenení. Je príbehom Daniela, ktorý v detenčnom centre pre mladistvých zažije duchovnú premenu. Chce sa stať kňazom, ale bránia mu v tom záznamy v registri trestov. Pošlú ho za stolárskou prácou do malého mesta, no po príchode si ho pomýlia s kňazom a zhodou okolností začne viesť celú farnosť.Febiofest na svojom festivalovom plátne predstaví aj krátky animovaný film Dcera, ktorý spôsobil v susednom Česku senzáciu. Nakrútila ho študentka pražskej FAMU Daria Kashcheeva. Za bábkový film o vzťahu otca a dcéry si už prevzala cenu na festivale v Sundance a cenu americkej Akadémie filmového umenia a vied, označovanú za študentského Oscara, teraz je v boji o "veľkého" Oscara. Dcera sa bude na Febiofeste uchádzať o hlavnú cenu festivalu v medzinárodnej súťaži krátkych filmov V strede Európy.MFF Febiofest ako jeden z najväčších a najdlhšie prebiehajúcich filmových prehliadok na Slovensku, otvorí aktuálne už svoj 27. ročník. V programe prinesie vyše sto snímok, medzi nimi už tradične aj mnohé výnimočné zahraničné tituly, ktoré sa nedostanú do bežnej kinodistribúcie a publikum ich má možnosť vidieť exkluzívne len počas festivalu.Z najslávnejšieho svetového festivalu v Cannes uvidia slovenskí diváci novinku japonského veľmajstra, režiséra vyše stovky filmov, Takaši Miikeho. Provokatívna "jakuza" komédia Prvá láska / First Love zachytáva jednu strastiplnú noc v Tokiu, keď sa mladý boxer Leo zamiluje do prostitútky Monici. Osudy všetkých sa prepletajú v Miikeho typickom veľkolepom a anarchickom štýle.Pre festivalových divákov je pripravená aj ruská dráma Dlhaňa / Beanpole, za ktorú jej režisér Kantemir Balagov získal v Cannes Cenu za najlepšiu réžiu v sekcii Un Certain Regard. Do zdevastoveného Leningradu roku 1945 zasadil príbeh dvoch mladých žien, ktoré sa snažia odznova poskladať svoje životy medzi ruinami druhej svetovej vojny.Novinka francúzskeho režiséra Quentin Dupieux Jelenica / Deerskin, ktorá vlani otvárala v Cannes sekciu Director´s Fortnight, sa pohybuje medzi absurdnou komédiou a realistickou drámou. Hlavnou postavou je štyridsiatnik George, šialene posadnutý svojou jelením kovbojským kabátom, ktorý ho prinúti vydať sa na cestu zločinu.Islandský režisér Grímur Hákonarson, ktorý má tiež na svojom konte cenu z Cannes, prichádza teraz s novinkou Ďaleko od Reykjavíku / The County, ktorú v svetovej premiére uviedol festival v Toronte. Zachytáva príbeh farmárky Ingy, ktorá sa postaví proti nadvláde miestneho družstva.Fanúšikov Nicolasa Cagea, ktorého filmom Mandy sa minulý rok uzatvoril Febiofest 2019, poteší novinka režiséra Richarda Stanleyho Farba z vesmíru / Color Out of Space. Film nakrútený podľa rovnomennej poviedky H. P. Lovecrafta je atmosférickou neónovou jazdou s hororovým nádychom o páde meteoritu.Filmoví fanúšikovia si už teraz môžu zakúpiť festivalový Cinepass cez online rezervačný systém MyCinepass . Ten umožní držiteľom online rezervácie na filmy, bez čakania v radoch pri pokladni kín. Cinepass na neobmedzený vstup na bratislavský Febiofest je momentálne v predpredaji za 20 EUR, pre študentov za 18 EUR, víkendový Cinepass stojí 15 eur. Ceny sa počas festivalu zvýšia. Za jednorazový lístok zaplatí návštevník 5 EUR.Aktuálne informácieInzercia