Bugalu odvolali z funkcie podpredsedu ÚVO, na jeho mieste ho nahradí Lexa

5.2.2020 (Webnoviny.sk) - Vláda v stredu odvolala podpredsedu Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) Juraja Bugalu a na tento post zároveň vymenovala Jaroslava Lexu, súčasného riaditeľa Inštitútu verejného obstarávania na ÚVO. Obe personálne zmeny navrhol kabinetu predseda ÚVO Miroslav Hlivák.Rokovanie o odvolaní Bugalu vláda predtým už dvakrát prerušila. Návrh na odvolanie podpredsedu úradu zdôvodnil Hlivák tým, že Bugalovo konanie nebolo zlučiteľné s touto funkciou.Okresný súd v Žiline udelil advokátskej kancelárii Bugala - Ďurček osemnásobnú pokutu za konflikt záujmov pri overovaní vlastníctva firiem Ivana Kmotríka, ktoré obchodujú so štátom.Hlivák už skôr vyzýval Bugalu k odstúpeniu, no ten tak neurobil. Ako vyplýva z návrhu na odvolanie podpredsedu úradu, Bugala bol v tom čase jediným konateľom advokátskej kancelárie (stále je jedným z troch spoločníkov).Dotknuté výroky vo všetkých ôsmich rozhodnutiach sú právoplatné, tvrdí úrad s tým, že právoplatnosť nadobudli postupne od 26. augusta do 19. septembra 2019.Hlivák pred rokovaním vlády vyhlásil, že trvá na odvolaní Bugalu a zároveň navrhol na post podpredsedu Lexu. "Pán Lexa je dlhoročný odborník v oblasti verejného obstarávania. V súčasnosti zastáva funkciu riaditeľa Inštitútu verejného obstarávania," povedal Hlivák.Predseda úradu zriadil inštitút po svojom nástupe do funkcie v septembri 2017. "Pán Lexa pôsobí na úrade tretí rok. Inštitút má za úlohu zvýrazniť proklientsky prístup úradu," uviedol šéf úradu. Hlivák považuje Lexu za kľúčového odborníka, ktorý na úrade pomáha pri realizácii reformy verejného obstarávania."Pán Lexa sa stotožnil s filozofiou vedenia úradu," podotkol Hlivák. Lexa sa v prípade vymenovania za podpredsedu zaviazal transparentne pôsobiť aj v rade úradu. "Po mojom vzore bude verejne, transparentne rozprávať ako hlasuje na rade, aký má právny názor," dodal Hlivák.Vláda mala v stredu prerokovať návrh na vymenovanie dvoch nových členov Rady ÚVO - Danku Bekeovú a Mateja Ovčiarku. Vedúci úradu vlády Matúš Šutaj Eštok však tento návrh z vlády stiahol. Oboch kandidátov predtým vybrala a odporučila vláde vymenovať za členov odvolacieho orgánu ÚVO odborná hodnotiaca komisia na základe verejného vypočutia šiestich uchádzačov, ktoré bolo ešte 22. novembra 2018.Mimovládne organizácie pritom spochybňovali oboch vybraných kandidátov. Z deviatich členov Rady ÚVO nie sú dlhodobo obsadené tri miesta, na čo sa nedávno členovia rady sťažovali.Chýba v nej jeden z dvoch podpredsedov úradu, ktorého predseda ÚVO Miroslav Hlivák vláde stále nenavrhol vymenovať, ako aj dvaja zo šiestich členov rady, ktorých menuje a odvoláva vláda. Jánovi Azudovi a Removi Cicuttovi totiž uplynulo funkčné obdobie ešte 27. septembra 2018.