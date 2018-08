Osem krajín EÚ bude spoločne bojovať proti nekalým obchodným praktikám

Na snímke v strede ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Gabriela Matečná počas rokovania ministrov a štátnych tajomníkov krajín V4+4 o spoločnom boji proti nekalým obchodným praktikám v Oponiciach 15. augusta 2018. Foto: TASR Martin Palkovič Foto: TASR Martin Palkovič

Oponice 15. augusta (TASR) – Delegácie ministerstiev poľnohospodárstva ôsmich krajín Európskej únie prijali spoločnú deklaráciu k návrhu európskej smernice na boj proti nekalým obchodným praktikám. Po rokovaní zástupcov agrorezortu SR, Českej republiky, Maďarska, Poľska, Rumunska, Bulharska, Slovinska a Chorvátska v stredu v Oponiciach v okrese Topoľčany to skonštatovala ministerka pôdohospodárstva SR Gabriela Matečná (SNS).Téma boja proti nekalým obchodným praktikám bola podľa jej slov prioritou slovenského predsedníctva Vyšehradskej štvorky.povedal zástupca českej delegácie Pavel Sekáč. Stanovisko krajín bude Matečná tlmočiť eurokomisárovi pre poľnohospodárstvo Philovi Hoganovi.V rámci rokovaní o spoločnej poľnohospodárskej politike EÚ po roku 2020 riešili ministri nastavenie nových pravidiel. Dôležitou témou bolo definovanie aktívneho farmára a tvorba krízovej rezervy, ktorá má pomáhať európskym poľnohospodárom v krízových situáciách.potvrdila Matečná.V otázke systému nastavenia krízovej rezervy zástupcovia ministerstiev jednotlivých krajín neprišli k jednoznačnému záveru, ako túto rezervu využiť.uviedla Matečná. Všetci účastníci rokovaní sa zhodli na tom, že krízová rezerva by mala slúžiť na okamžité riešenie krízových situácií vyplývajúcich z klimatických zmien.povedala Matečná. Podľa jej slov, v tejto fáze je ťažké povedať, aká by mala byť výška rezervy.skonštatovala ministerka pôdohospodárstva SR.