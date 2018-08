Zatkli Rumuna Florina Ghineu, jedného z najhľadanejších mužov v Európe

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Londýn 15. augusta (TASR) - Britská Národná kriminálna agentúra (NCA) zatkla Rumuna Florina Ghineu. Jeden z najhľadanejších mužov v Európe je podozrivý z riadenia rumunskej organizovanej zločineckej siete, informovala v stredu agentúra AP.Štyridsaťtriročného Ghineu zatkli v okamihu, keď vychádzal z fitnescentra vo Watforde, ležiacom približne 25 kilometrov severozápadne od centrálneho Londýna.Rumunské úrady pátrajú po Ghineovi, známom pod prezývkou Ghenosu, pre obvinenia z organizovania gangu, ktorý posielal rumunské ženy do Írska, Fínska a Dubaja, kde boli sexuálne zneužívané. Taktiež je obvinený z prípravy vraždy rivala zo zločineckého prostredia.Ghinea čaká vydanie do Rumunska. Londýnsky súd v stredu rozhodol o jeho väzbe až do ďalšieho pojednávania, ktoré sa uskutoční 25. septembra.Zástupca šéfa NCA Tom Dowdall v súvislosti s týmto prípadom zdôraznil, že zločinci sa v Británii neskryjú.