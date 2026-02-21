Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 24hod.sk    Z domova

21. februára 2026

Osem rokov od vraždy Kuciaka a Kušnírovej, opozícia varuje pred ohrozením právneho štátu – VIDEO


Ján a Martina dnes mohli mať rodinu. Zabil ich ale pocit beztrestnosti, ktorý tu dlhé roky budovali vlády Smeru. Vyhlásil to podpredseda Demokratov



Zdieľať
64de10694db7c859423686 676x451 21.2.2026 (SITA.sk) - Ján a Martina dnes mohli mať rodinu. Zabil ich ale pocit beztrestnosti, ktorý tu dlhé roky budovali vlády Smeru. Vyhlásil to podpredseda Demokratov Juraj Šeliga. Strana Demokrati v sobotu spomína na investigatívneho novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenicu Martiny Kušnírovej. Od ich vraždy uplynulo osem rokov.

Osem rokov


„Osem rokov bolesti pre ich rodiny, osem rokov zápasu o spravodlivejšie a slušnejšie Slovensko. Napriek tomu dodnes nepoznáme mená objednávateľov tejto ohavnej vraždy. Súdny proces začína pripomínať nekonečný príbeh, a nie spravodlivý súdny proces," vyhlásili Demokrati.

V tejto súvislosti Demokrati upozornili, že právny štát na Slovensku je vo vážnom ohrození. Dnes podľa Šeligu vládne systém, ktorý nepomáha odhaliť objednávateľov vraždy.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem


„Naopak, vládne nám vláda, ktorá pomáha obžalovanému Kočnerovi. Zákony, ktoré prijala táto vláda, sú pľuvancom do tváre pamiatky Jána a Martiny a spravodlivosti. Namiesto posilňovania spravodlivosti vláda prijíma trestné novely, ktoré pomáhajú obžalovaným a môžu ohrozovať prebiehajúce súdne procesy,“ doplnil Šeliga s tým, že na lavici obžalovaných nesedí iba Kočner, ale spolu s ním tak obrazne sedí aj systém „našich ľudí“, ktorí dovolili existovať a rozťahovať sa „kočnerovcom“.

Všetci tí, s ktorými si dopisoval, ktorých korumpoval, ktorých volal na zabíjačky, ktorých volal svojim šéfom, ktorí ho kryli, ktorí ignorovali zákon, ktorí Jánovi neposkytli policajnú ochranu a pomocnú ruku, keď ju potreboval,“ povedal podpredseda Demokratov.

Vládna moc


Strana pripomenula, že keď Šeliga vo Veľkej Mači hovoril o tom, že zaprisaháva vládnu moc, aby nepomáhala Kočnerovi a jeho ľuďom, tak bol obvinený z trestného činu podnecovania. „Vládna moc napriek týmto výzvam pomohla trestnou novelou obžalovaným, a tak neprípustne zasiahla do nezávislej súdnej moci. Takéto zásahy nepomáhajú spravodlivosti, naopak krivia ju a ohrozujú,“ zdôraznili Demokrati.

Každá vládna moc má podľa predsedu strany Jaroslava Naďa povinnosť urobiť maximum pre potrestanie objednávateľov a páchateľov. Vláda však podľa neho robí presný opak. „Zasahuje do práce súdov a oslabuje spravodlivosť. Ako Demokrati urobíme všetko pre to, aby sa objednávatelia vraždy Jána a Martiny postavili pred spravodlivý súd. Kvôli nim, kvôli ich rodičom, kvôli Slovensku," uzavrel Naď.

Definitívne rozhodnutie


Strana Sloboda a Solidarita (SaS) v tejto súvislosti zdôrazňujú, že hoci sa súdne konanie v prípade objednávky vraždy začalo už tretíkrát, verejnosť stále čaká na definitívne rozhodnutie. Osem rokov je podľa predsedu SaS Branislava Gröhlinga príliš dlhá doba na neistotu.

„Tragická vražda Jána a Martiny otriasla celou krajinou. Bola útokom na slobodu slova, na spravodlivosť a na samotné základy právneho štátu. Osem rokov po tomto zločine však stále nemáme právoplatný rozsudok. Pre ich blízkych je toto čakanie na spravodlivosť zničujúce,“ zdôraznil Gröhling.

Poslankyňa a exministerka spravodlivosti Mária Kolíková (SaS) pripomenula, že proces sa v januári opätovne otvoril. Obete, ich rodiny a aj spoločnosť si podľa nej zaslúžia konečné rozhodnutie. „Dôvera v právny štát stojí na tom, že aj v najzávažnejších prípadoch dokáže spravodlivosť konať bez prieťahov a súdne rozhodnutia sú zrozumiteľné. Neustále nepredvídateľné zmeny trestných kódexov a rozkladanie zložiek orgánov činných v trestnom konaní včasnej spravodlivosti kladú prekážky,“ zdôraznila Kolíková.

Odkaz Jána a Martiny podľa SaS nesmie zostať len symbolom spomienky. Ich vražda bola podľa Gröhlinga dôsledkom prostredia, v ktorom sa korupcia dostala na najvyššie miesta v štáte. „Novinár, ktorý žiadal o ochranu, bol sám štátom lustrovaný a nakoniec sa stal aj obeťou vraždy aj so svojou snúbenicou. Je neuveriteľné, že Slovensko sa nepoučilo a dnes znovu vnímame opätovnú mafiánizáciu krajiny a návrat systému ´našich ľudí´. Vidíme to pri oslabovaní právneho štátu, pri zmenách trestných zákonov, pri rušení kľúčových inštitúcií ako Úrad špeciálnej prokuratúry či NAKA,“ doplnil predseda SaS. O to viac je podľa neho povinnosťou všetkých brániť spravodlivosť a tiež slobodu médií.


Zdroj: SITA.sk - Osem rokov od vraždy Kuciaka a Kušnírovej, opozícia varuje pred ohrozením právneho štátu – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: podpredseda Demokratov Právny štát Predseda demokratov predseda sas Vražda Jána Kuciaka výročie vraždy
