Sobota 21.2.2026
21. februára 2026
Osem rokov od vraždy Kuciaka a Kušnírovej, opozícia varuje pred ohrozením právneho štátu – VIDEO
Tagy: podpredseda Demokratov Právny štát Predseda demokratov predseda sas Vražda Jána Kuciaka výročie vraždy
Ján a Martina dnes mohli mať rodinu. Zabil ich ale pocit beztrestnosti, ktorý tu dlhé roky budovali vlády Smeru. Vyhlásil to podpredseda Demokratov
Zdieľať
21.2.2026 (SITA.sk) - Ján a Martina dnes mohli mať rodinu. Zabil ich ale pocit beztrestnosti, ktorý tu dlhé roky budovali vlády Smeru. Vyhlásil to podpredseda Demokratov Juraj Šeliga. Strana Demokrati v sobotu spomína na investigatívneho novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenicu Martiny Kušnírovej. Od ich vraždy uplynulo osem rokov.
„Osem rokov bolesti pre ich rodiny, osem rokov zápasu o spravodlivejšie a slušnejšie Slovensko. Napriek tomu dodnes nepoznáme mená objednávateľov tejto ohavnej vraždy. Súdny proces začína pripomínať nekonečný príbeh, a nie spravodlivý súdny proces," vyhlásili Demokrati.
V tejto súvislosti Demokrati upozornili, že právny štát na Slovensku je vo vážnom ohrození. Dnes podľa Šeligu vládne systém, ktorý nepomáha odhaliť objednávateľov vraždy.
„Naopak, vládne nám vláda, ktorá pomáha obžalovanému Kočnerovi. Zákony, ktoré prijala táto vláda, sú pľuvancom do tváre pamiatky Jána a Martiny a spravodlivosti. Namiesto posilňovania spravodlivosti vláda prijíma trestné novely, ktoré pomáhajú obžalovaným a môžu ohrozovať prebiehajúce súdne procesy," doplnil Šeliga s tým, že na lavici obžalovaných nesedí iba Kočner, ale spolu s ním tak obrazne sedí aj systém „našich ľudí", ktorí dovolili existovať a rozťahovať sa „kočnerovcom".
„Všetci tí, s ktorými si dopisoval, ktorých korumpoval, ktorých volal na zabíjačky, ktorých volal svojim šéfom, ktorí ho kryli, ktorí ignorovali zákon, ktorí Jánovi neposkytli policajnú ochranu a pomocnú ruku, keď ju potreboval," povedal podpredseda Demokratov.
Strana pripomenula, že keď Šeliga vo Veľkej Mači hovoril o tom, že zaprisaháva vládnu moc, aby nepomáhala Kočnerovi a jeho ľuďom, tak bol obvinený z trestného činu podnecovania. „Vládna moc napriek týmto výzvam pomohla trestnou novelou obžalovaným, a tak neprípustne zasiahla do nezávislej súdnej moci. Takéto zásahy nepomáhajú spravodlivosti, naopak krivia ju a ohrozujú," zdôraznili Demokrati.
Každá vládna moc má podľa predsedu strany Jaroslava Naďa povinnosť urobiť maximum pre potrestanie objednávateľov a páchateľov. Vláda však podľa neho robí presný opak. „Zasahuje do práce súdov a oslabuje spravodlivosť. Ako Demokrati urobíme všetko pre to, aby sa objednávatelia vraždy Jána a Martiny postavili pred spravodlivý súd. Kvôli nim, kvôli ich rodičom, kvôli Slovensku," uzavrel Naď.
Strana Sloboda a Solidarita (SaS) v tejto súvislosti zdôrazňujú, že hoci sa súdne konanie v prípade objednávky vraždy začalo už tretíkrát, verejnosť stále čaká na definitívne rozhodnutie. Osem rokov je podľa predsedu SaS Branislava Gröhlinga príliš dlhá doba na neistotu.
„Tragická vražda Jána a Martiny otriasla celou krajinou. Bola útokom na slobodu slova, na spravodlivosť a na samotné základy právneho štátu. Osem rokov po tomto zločine však stále nemáme právoplatný rozsudok. Pre ich blízkych je toto čakanie na spravodlivosť zničujúce," zdôraznil Gröhling.
Poslankyňa a exministerka spravodlivosti Mária Kolíková (SaS) pripomenula, že proces sa v januári opätovne otvoril. Obete, ich rodiny a aj spoločnosť si podľa nej zaslúžia konečné rozhodnutie. „Dôvera v právny štát stojí na tom, že aj v najzávažnejších prípadoch dokáže spravodlivosť konať bez prieťahov a súdne rozhodnutia sú zrozumiteľné. Neustále nepredvídateľné zmeny trestných kódexov a rozkladanie zložiek orgánov činných v trestnom konaní včasnej spravodlivosti kladú prekážky," zdôraznila Kolíková.
Odkaz Jána a Martiny podľa SaS nesmie zostať len symbolom spomienky. Ich vražda bola podľa Gröhlinga dôsledkom prostredia, v ktorom sa korupcia dostala na najvyššie miesta v štáte. „Novinár, ktorý žiadal o ochranu, bol sám štátom lustrovaný a nakoniec sa stal aj obeťou vraždy aj so svojou snúbenicou. Je neuveriteľné, že Slovensko sa nepoučilo a dnes znovu vnímame opätovnú mafiánizáciu krajiny a návrat systému ´našich ľudí´. Vidíme to pri oslabovaní právneho štátu, pri zmenách trestných zákonov, pri rušení kľúčových inštitúcií ako Úrad špeciálnej prokuratúry či NAKA," doplnil predseda SaS. O to viac je podľa neho povinnosťou všetkých brániť spravodlivosť a tiež slobodu médií.
Zdroj: SITA.sk - Osem rokov od vraždy Kuciaka a Kušnírovej, opozícia varuje pred ohrozením právneho štátu – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
