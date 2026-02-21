|
21. februára 2026
Prešovský kraj spustil inovačnú radu, pomôcť má rozvoju inovácií a startupov – FOTO
Prešovský samosprávny kraj (PSK) spustil činnosť Krajskej inovačnej rady ako súčasť projektu Analyticko-strategickej jednotky ...
21.2.2026 (SITA.sk) - Prešovský samosprávny kraj (PSK) spustil činnosť Krajskej inovačnej rady ako súčasť projektu Analyticko-strategickej jednotky podpory inovačného ekosystému (ASIE) s rozpočtom 2,5 milióna eur. Projekt je financovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a jeho cieľom je systematická podpora inovácií, výskumu a startupov v kraji.
Ako informovala hovorkyňa PSK Daša Jeleňová, Krajská inovačná rada PSK má 15 členov a združuje zástupcov akademického, podnikateľského, verejného aj neziskového sektora. Členovia novovzniknutej rady PSK si tento týždeň prevzali menovacie dekréty počas podujatia Spoločne po kraji: Fórum inovácií. Predseda PSK Milan Majerský uviedol, že ambíciou kraja je posilniť svoje postavenie v oblasti inovácií.
„Prešovský kraj chce byť aj krajom inovácií, inovačných nápadov a startupov. Hoci sme ekonomicky na chvoste, žijú tu šikovní ľudia, ktorí chcú pracovať na rozvoji regiónu. Našou ambíciou je, aby sa inovácie stali prirodzenou súčasťou rozvoja regiónu v školstve, doprave, zdravotníctve, podnikaní aj službách pre obyvateľov,“ uviedol Majerský.
Krajská inovačná rada prepája kľúčových aktérov regionálneho inovačného ekosystému - technologické firmy, remeselníkov, univerzity, stredné školy orientované na prax, mestá a obce aj mladých inovátorov.
Medzi členmi sú napríklad Človek v ohrození, startupové centrum (f)ITcubator, Prešovské dobrovoľnícke centrum, Slovenský plastikársky klaster, Slovak Smart City Cluster, Fakulta výrobných technológií Technickej univerzity v Košiciach so sídlom v Prešove, Prešovská univerzita v Prešove, SPŠ elektrotechnická Prešov, Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum, Inovačné partnerské centrum, ako aj miestne firmy.
Podstatou fungovania rady je medzisektorová spolupráca a vytváranie partnerstiev, ktoré umožnia systematický rozvoj a testovanie inovačných riešení v praxi. Členovia sa chcú zamerať na podporu kvalitných nápadov zo škôl, firiem aj z terénu, poskytovať mentoring, odbornú aj finančnú podporu a vytvárať priestor pre vznik inkubátorov, fablabov a sandboxov na testovanie nových konceptov.
„Rovnako dôležité bude i vytváranie tzv. welcome hubov, ktoré budú lákať mladých inovátorov a talenty späť do regiónu. Súčasťou vízie je však aj budovanie poradenských centier pre začínajúcich podnikateľov, ktoré ich nasmerujú k správnym partnerom, nástrojom podpory a zdrojom financovania,“ uviedla Jeleňová.
Hlavným výstupom projektu ASIE má byť Regionálna inovačná stratégia PSK 2025+, ktorá má nastaviť dlhodobé smerovanie inovačnej politiky kraja, identifikovať jeho silné stránky a navrhnúť konkrétne opatrenia s merateľným dopadom. Projekt sa zároveň zameria na podporu vzniku a rastu inovatívnych firiem, budovanie personálnych kapacít a rozvoj geoportálu kraja. Realizácia projektu ASIE prebieha v synergii s projektom Transformácie Inovačného partnerského centra (IPC 2.0). Podľa vedenia kraja majú tieto aktivity vytvoriť základ pre systematický rozvoj inovačného ekosystému v Prešovskom kraji.
