Osem štátov Európy vyzvalo Rusko a Irán na udržanie prímeria v Idlibe

New York 7. septembra (TASR) - Osem európskych krajín vyzvalo vo štvrtok sýrskych spojencov Rusko a Irán, aby dodržiavali prímerie v provincii Idlib a nevystavovali tak riziku životy dvoch miliónov dospelých a milióna detí. Idlib je poslednou veľkou povstalcami ovládanou provinciou v Sýrii, pripomína agentúra AP.Tieto štáty varovali vo vyhlásení, že rozsiahla vojenská ofenzíva v Idlibe by mala". Európske štáty sa tak vyjadrili pred piatkovým teheránskym stretnutím prezidentov Ruska, Iránu a Turecka, ktoré podporuje sýrsku opozíciu.Vyhlásenie Belgicka, Francúzska, Nemecka, Talianska, Holandska, Poľska, Švédska a Británie taktiež vyzvalo Sýriu na preukázanie zdržanlivosti. Podľa týchto európskych krajín iba politický proces vedený Organizáciou Spojených národov môže viesť k riešeniu, ktoré bude rešpektovať slobodu a dôstojnosť celého sýrskeho ľudu. Pod vyhlásením je skupina štátov, ktoré sú stálymi členmi Bezpečnostnej rady OSN a súčasnými alebo skorými nestálymi členmi BR OSN.Americký prezident Donald Trump v stredu varoval sýrsku vládu, aby neútočila na civilistov v severnej provincii Idlib. Takéto útoky by podľa Trumpa mohli Spojené štáty "veľmi rozhnevať".Sýrske vládne sily už niekoľko týždňov bombardujú a ostreľujú pozície vzbúrencov v Idlibe, čím si zrejme pripravujú pôdu pre mohutnú ofenzívu.