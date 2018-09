Prezident Mun Če-in chce nezvratný mier na Kórejskom polostrove

Juhokórejský prezident Mun Če-in, archívne foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Soul 7. septembra (TASR) - Južná Kórea sa usiluje o oficiálne ukončenie nepriateľských vzťahov so Severnou Kóreou do konca tohto roka. Chce tak dosiahnuť trvalý mier, ktorý by bol "nezvratný", vyhlásil juhokórejský prezident Mun Če-in.uviedol v rozhovore pre indonézsky denník Kompas, ktorý zverejnili v piatok.Rozhovor vyšiel pred trojdňovou návštevou indonézskeho prezidenta Joka Widoda v Soule.Mun Če-in pripomenul, že sa už spolu so severokórejským lídrom Kim Čong-unom dohodli na denuklearizácii Kórejského polostrova a dosiahnutí trvalého mieru. Vyjadril tiež nádej v oficiálne ukončenie kórejskej vojny do konca tohto roka. Obe Kórey sú totiž stále technicky vo vojne, keďže konflikt z rokov 1950-53 sa skončil iba prímerím, a nie mierovou zmluvou, pripomína agentúra Jonhap.Prezidentská kancelária v Soule vo štvrtok oznámila, že najvyšší predstavitelia Severnej a Južnej Kórey sa stretnú na ďalšom summite, ktorý sa uskutoční 18. až 20. septembra v Pchjongjangu.Severokórejský vodca Kim Čong-un zároveň opäť potvrdil svoj záväzok k úplnej denuklearizácii, teda eliminácii jadrových zbraní z Kórejského polostrova. KĽDR tiež podľa Kima fakticky ukončila svoje testy balistických striel dlhého doletu a jadrové skúšky.Termín tretej tohtoročnej schôdzky Kim Čong-una s juhokórejským prezidentom Mun Če-inom bol dohodnutý počas stredajšej návštevy delegácie zo Soulu v severokórejskom Pchjongjangu.