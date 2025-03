Osemfinále Ligy majstrov sľubuje zaujímavé súboje, v akcii aj Hancko

Už tento týždeň odštartujú osemfinálové súboje najprestížnejšej klubovej súťaže sveta. Ťahákom utorkového programu futbalovej Ligy majstrov bude madridské derby, v stredu sa môžu diváci tešiť na nemecký duel Bayernu Mníchov s Bayerom Leverkusen či stretnutie Paríža St. Germain s Liverpoolom. V akcii bude aj slovenský reprezentant Dávid Hancko, ktorého Feyenoord Rotterdam si zmeria sily s Interom Miláno.





Obhajca trofeje Real Madrid nebol v ligovej fáze suverénny. Po dvoch triumfoch a troch prehrách nemal istý postup, no v závere prišli tri víťazstvá za sebou a vo februárovom play off si "biely balet" poradil v dvojzápase s Manchestrom City jednoznačne 6:3. Piate Atletico postúpilo priamo a svojmu mestskému rivalovi bude chcieť oplatiť finálové prehry z rokov 2014 a 2016. Posledné tri vzájomné zápasy sa skončili remízou. "Hrať proti Atleticu bude ako vždy ťažké. Očakávam zábavné a vyrovnané osemfinále," uviedol tréner Realu Carlo Ancelotti podľa uefa.com.Už jedenástykrát sa v niektorej z európskej súťaží stretne londýnsky Arsenal s úradujúcim holandským šampiónom PSV Eindhoven. "Kanonieri" zakončili hlavnú časť na treťom mieste o skóre za Barcelonou, ale Mikelovi Artetovi medzitým vypadli zo zostavy ofenzívni hráči Bukayo Saka, Kai Havertz, Gabriel Martinelli i Gabriel Jesus. Odrazilo sa to aj na výsledkoch. V semifinále anglického Ligového pohára Londýnčania dvakrát podľahli Newcastlu 0:2, v Premier League naposledy remizovali s Nottinghamom 0:0 a predtým prehrali s West Hamom 0:1. "Viem, že to, čo chýba, je postava v ofenzíve. Je o čo hrať a musíme nájsť riešenie, ako to zvládnuť. Máme pred sebou krásnu súťaž a musíme sa pripraviť na utorok," citovala Artetu agentúra AFP.Utorkový program otvorí súboj FC Bruggy s Aston Villou. Oba tímy sa stretli už na jeseň, belgický zástupca vtedy vyhral na domácom trávniku 1:0. Do play off postúpil až z posledného 24. miesta a na ceste do osemfinále vyradil víťaza Európskej ligy Atalantu Bergamo. Anglický klub však prehral len jeden ďalší zápas a ligovú fázu zakončil na ôsmom mieste. Ďalšie prekvapenie súťaže OSC Lille čaká neľahký súboj na pôde Borussie Dortmund.Stredajšie zápolenia odštartujú hráči Feyenoordu a Interu. Hanckov tím vyradil v play off favorizované AC a zaskočiť bude chcieť aj druhý milánsky klub. Postup do osemfinále režíroval práve slovenský obranca, ktorý v odvete získal ocenenie Hráč zápasu. "Je to úžasné. Hlavne preto, že nikto neveril, že to zvládneme. Som veľmi šťastný a určite je to jeden z najväčších úspechov mojej kariéry. Liga majstrov je niečo veľmi špeciálne," povedal vtedy. Rotterdam sa predstaví už pod vedením nového trénera Robina van Persieho, ktorý mužstvo prevzal minulý týždeň.Najväčším lákadlom bude duel v Parku Princov medzi domácim Parížom a Liverpoolom. Zverenci Arneho Slota ovládli ligovú fázu a hoci sa v nej francúzsky tím trápil, v play off suverénne zdolal Brest 10:0. "Sme pripravení. Som presvedčený, že si tento zápas užijeme," avizoval kouč PSG Luis Enrique. "V Paríži sme dostali tím so skutočným európskym pôvodom. Je to výzva, na ktorú sa budeme tešiť, pretože vieme, že si tiež plne zaslúžime byť v najlepšej šestnástke," dodal Slot.Z pohľadu nielen bundesligového fanúšika je zaujímavý súboj úradujúceho šampióna s najúspešnejším nemeckým klubom histórie. Posledné vzájomné zápasy hrajú skôr v prospech "farmaceutov", ktorí pod vedením Xabiho Alonsa dosiaľ s Bavormi neprehrali. "Leverkusen má silný tím a vieme, že už je to nejaký čas, čo sme ho zdolali. Som optimista, že teraz uspejeme," konštatoval obranca mníchovského klubu Alphonso Davies. Prekvapiť môže duel Benficy Lisabon s Barcelonou, ktoré sa stretli už v hlavnej časti. Prestrelku na štadióne Estadio da Luz vtedy zvládli Katalánci 5:4.

osemfinále Ligy majstrov - prvé zápasy



utorok 4. marca:



18.45 FC Bruggy - Aston Villa /rozhodcovia: Pinheiro - Jesus, Maia (všetci Portug.)/



21.00 PSV Eindhoven - FC Arsenal /rozhodcovia: Gil Manzano - Barbero, Nevado (všetci Šp.)/



21.00 Real Madrid - Atletico Madrid /rozhodcovia: Turpin - Danos, Pages (všetci Fr.)/



21.00 Borussia Dortmund - OSC Lille /rozhodcovia: Sanchez - Cabanero, Prieto (všetci Šp.)/



streda 5. marca:



18.45 Feyenoord Rotterdam - Inter Miláno /rozhodcovia: Eskas - Engan, Bashevkin (všetci Nór.)/



21.00 Benfica Lisabon - FC Barcelona /rozhodcovia: Zwayer - Kempter, Dietz (všetci Nem.)/



21.00 Paríž St. Germain - FC Liverpool /rozhodcovia: Massa - Carbone, Alassio (všetci Tal.)/



21.00 Bayern Mníchov - Bayer Leverkusen /rozhodcovia: Oliver - Burt, Mainwaring (všetci Ang.)/