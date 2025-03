Slávne džínsy šachistiu Carlsena vydražili za 36.100 dolárov

Slávne džínsy šachového veľmajstra Magnusa Carlsena, pre ktoré ho diskvalifikovali z minuloročných majstrovstiev sveta v rapide, vydražili za 36.100 amerických dolárov. Výťažok z dražby poputuje na charitatívne účely.





Najvyššia ponuka na platforme eBay zostala od 27. februára na 14.100 dolároch, no v sobotu v posledných hodinách desaťdňovej aukcie sa spustila výbušná séria ponúk a konečná cena sa vyšplhala prudko nahor. Za menej ako 30 minút prišlo až 29 navýšení a cena vyletela na 36.100 dolárov, ktorú anonymný záujemca zaplatil za pár džínsov značky Corneliani veľkosti 32. Okrem toho musí uhradiť aj poštovné 74 dolárov. Bežná cena týchto džínsov od luxusnej talianskej značky je od 300 do 500 dolárov, informoval portál chess.com."Od začiatku som si myslel, že je to zábavný nápad. Všetko pôjde na charitu. Dúfajme, že je to niečo, čo bude ľudí zaujímať," povedal počas aukcie päťnásobný majster sveta v šachu, päťnásobný v rapide a osemnásobný v blitzi. Výťažok z aukcie poputuje neziskovej organizácii Big Brothers Big Sisters of America (BBBSA), ktorá sa venuje pomoci deťom realizovať ich potenciál prostredníctvom mentorstva a podpory.Carlsenove nohavice sa zapísali do šachovej histórie po kontroverznom momente vlani v decembri na MS v rapide v New Yorku. Nórsky veľmajster si obliekol džínsy počas 9. kola, čím porušil pravidlá FIDE. Najprv dostal pokutu 200 dolárov, no potom odmietol splniť žiadosť federácie, aby sa okamžite prezliekol. V 9. kole ho teda diskvalifikovali a následne odstúpil z MS v rapide i blitzi. Nór obhajoval v New Yorku oba tituly, v rapide ho nakoniec získal Rus Volodar Murzin.Na FIDE sa však spustila veľká vlna kritiky a federácia následne pravidlá pre dress code zmiernila. Carlsen sa tak vrátil aspoň do turnaja v blitzi, v ktorom nakoniec získal titul spoločne s Rusom Janom Nepomňaščim. Vo finále si obaja podali ruky po siedmej partii, po ktorej bol stav nerozhodný 3,5:3,5.