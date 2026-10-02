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02. októbra 2026
Osemnásť brankárov strelilo gól v zápasoch NHL. Najnovšie sa to podarilo Šesťorkinovi – VIDEO
Tagy: NHL 2026/2027
Zápas NHL NY Rangers - Tampa Bay priniesol unikátny gól domáceho brankára. Igor Šesťorkin sa zapísal do štatistík ako osemnásty brankár, ktorý skóroval v zápase NHL. Dve a pol minúty ...
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2.10.2026 (SITA.sk) - Zápas NHL NY Rangers - Tampa Bay priniesol unikátny gól domáceho brankára.
Igor Šesťorkin sa zapísal do štatistík ako osemnásty brankár, ktorý skóroval v zápase NHL.
Dve a pol minúty pred koncom tretej tretiny súboja New York Rangers - Tampa Bay Lightning 30-ročný Rus vysokým oblúkom poslal puk cez celé klzisko do opustenej bránky hostí. Tí tak doplatili na to, že riskantne zvolili hru bez brankára za nepriaznivého stavu 1:4.
"Bola to poriadna zábava, ale chvíľu mi trvalo, kým som sa začal tešiť. Niekto mi na modrej čiare clonil vo výhľade, a tak som spočiatku nevidel, kde puk skončil. Ruky som zdvihol nad hlavu až vtedy, keď tak urobili moji spoluhráči," vyhlásil Šesťorkin podľa webu NHL.
Brankár NY Rangers sa stal prvou hviezdou zápasu, ale nie pre strelený gól, ale pre úspešnosť zákrokov 96%, keď pochytal 24 z 25 pukov, ktoré na neho smerovali.
Oficiálne štatistiky NHL tvrdia, že dosiaľ len 18 brankárov v histórii profiligy strelilo spolu 21 gólov, z toho 19 v základnej časti a dva vo vyraďovacích zápasoch o Stanleyho pohár.
"Dvanásť z týchto gólov padlo strelením puku do prázdnej bránky, pričom Ron Hextall bol jediný, komu sa to podarilo dvakrát. Ostatné góly brankárov sa im pripísali vtedy, keď brankár naposledy zasiahol puk predtým, ako si ho hráč súpera nechtiac strelil do svojej bránky," informoval web NHL.
Zo súčasných stále aktívnych brankárov NHL strelili gól Iľja Sorokin, Filip Gustavsson, Linus Ullmark, Alex Nedeljkovic či Tristan Jarry. Ak načrieme do vzdialenejšej minulosti, gólovo boli úspešní aj brankárski velikáni Martin Brodeur, Chris Osgood, Ron Hextall či Jose Theodore.
Zdroj: SITA.sk - Osemnásť brankárov strelilo gól v zápasoch NHL. Najnovšie sa to podarilo Šesťorkinovi – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Igor Šesťorkin sa zapísal do štatistík ako osemnásty brankár, ktorý skóroval v zápase NHL.
Dve a pol minúty pred koncom tretej tretiny súboja New York Rangers - Tampa Bay Lightning 30-ročný Rus vysokým oblúkom poslal puk cez celé klzisko do opustenej bránky hostí. Tí tak doplatili na to, že riskantne zvolili hru bez brankára za nepriaznivého stavu 1:4.
Nevedel, lebo nevidel
"Bola to poriadna zábava, ale chvíľu mi trvalo, kým som sa začal tešiť. Niekto mi na modrej čiare clonil vo výhľade, a tak som spočiatku nevidel, kde puk skončil. Ruky som zdvihol nad hlavu až vtedy, keď tak urobili moji spoluhráči," vyhlásil Šesťorkin podľa webu NHL.
Brankár NY Rangers sa stal prvou hviezdou zápasu, ale nie pre strelený gól, ale pre úspešnosť zákrokov 96%, keď pochytal 24 z 25 pukov, ktoré na neho smerovali.
18 brankárov = 21 gólov
Oficiálne štatistiky NHL tvrdia, že dosiaľ len 18 brankárov v histórii profiligy strelilo spolu 21 gólov, z toho 19 v základnej časti a dva vo vyraďovacích zápasoch o Stanleyho pohár.
Hextall dvakrát
"Dvanásť z týchto gólov padlo strelením puku do prázdnej bránky, pričom Ron Hextall bol jediný, komu sa to podarilo dvakrát. Ostatné góly brankárov sa im pripísali vtedy, keď brankár naposledy zasiahol puk predtým, ako si ho hráč súpera nechtiac strelil do svojej bránky," informoval web NHL.
Zo súčasných stále aktívnych brankárov NHL strelili gól Iľja Sorokin, Filip Gustavsson, Linus Ullmark, Alex Nedeljkovic či Tristan Jarry. Ak načrieme do vzdialenejšej minulosti, gólovo boli úspešní aj brankárski velikáni Martin Brodeur, Chris Osgood, Ron Hextall či Jose Theodore.
Zdroj: SITA.sk - Osemnásť brankárov strelilo gól v zápasoch NHL. Najnovšie sa to podarilo Šesťorkinovi – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: NHL 2026/2027
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