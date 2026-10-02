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02. októbra 2026
Tréner Weiss aj Lobotka varujú pred Faerčanmi. Majú energiu a ťažko sa u nich vyhráva, tvrdia
Na slovenských futbalistov čaká podľa trénera Vladimíra Weissa kľúčový zápas v Lige národov. Faerské ostrovy sú v rebríčku FIFA až na 123. mieste, ale v predchádzajúcej kvalifikácii o postup na ...
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2.10.2026 (SITA.sk) - Na slovenských futbalistov čaká podľa trénera Vladimíra Weissa kľúčový zápas v Lige národov.
Faerské ostrovy sú v rebríčku FIFA až na 123. mieste, ale v predchádzajúcej kvalifikácii o postup na MS 2026 získali 12 bodov a doma prehrali len s lídrom skupiny Chorvátskom.
Azda najväčšie víťazstvo dosiahli futbalisti z 50-tisícovej krajiny medzi Islandom a Nórskom takto pred rokom, keď doma zdolali Česko 2:1. Slováci sa budú v piatok od 20.45 h v Tórshavne snažiť, aby ich nepostihol český osud.
Pre oba tímy to bude tretí zápas v C-divízii Ligy národov a obaja súperi sú zatiaľ nezdolaní. Slováci majú zatiaľ plný počet 6 bodov po domácich víťazstvách nad Moldavčanmi (2:0) a Kazachmi (2:1), Faerčania dosiahli dva navlas rovnaké remízy 1:1 doma proti Kazachstanu a v Moldavsku.
"Je obdivuhodné, aký progres urobila táto malá krajina. Má iba 50-tisíc obyvateľov a jej mužstvá dokázali potrápiť aj najsilnejších. Mám obdiv k týmto ľuďom aj trénerom. Za posledné dva roky prehrali doma jedine s Chorvátskom, pričom mali väčšie šance ako súper. Aj z tohto dôvodu pristupujeme k zápasu s veľkým rešpektom," uviedol tréner Vladimír Weiss st. na webe Slovenského futbalového zväzu.
"Máme lepších hráčov, väčšie individuality, hrajú v kvalitnejších ligách, musíme však hrať ako v prvých dvoch zápasoch, zodpovedne ako tím. Vtedy máme šancu na úspech. Keď niekde povolíme, domáci to môžu využiť – majú veľkú energiu. A vedia, čo chcú hrať," dodal Weiss st.
Podľa skúseného trénera to bude kľúčový zápas v boji o víťazstvo v skupine. "Faerčania cítia svoju šancu. Musíme sa súperovi vyrovnať v súbojoch, fyzickosti aj v emócii. Majú silných hlavičkárov a 3-4 hráčov do nebezpečných protiútokov, kde sú ochotní šprintovať 50-60 metrov po stratenej lopte. A vedia hrať na umelej tráve. Na druhej strane lopta je len jedna a ihrisko rovnaké pre obe mužstvá,“ podotkol Weiss.
Umelá tráva a celkovo nehostinné prostredie s chladom a vetrom v blízkosti Severného Atlantiku vôbec nezvádza k podceneniu súpera, skôr k prirodzenému rešpektu. Myslí si to aj slovenský stredopoliar Stanislav Lobotka.
"Ťažko sa u nich vyhráva. Faerčania majú dobre organizovaný tím, výborný v protiútokoch. Nesmieme strácať loptu, musíme brániť i útočiť ako tím. Hoci je to malá krajina, dosiahla už veľa pekných víťazstiev na reprezentačnej i klubovej úrovni. Máme voči nej rešpekt, ale chceme zvíťaziť," skonštatoval hráč talianskeho Neapola.
Tréner Faerských ostrovov Eydun Klakstein na predzápasovej tlačovej konferencii povedal, že Slovensko je pre jeho tím obrovská výzva.
"Slovensko má mimoriadne dobrý tím, v ktorom pôsobí množstvo špičkových hráčov hrajúcich na najvyššej európskej úrovni. Spomenúť môžem napríklad takého Lobotku a určite by som ich mohol vymenovať viac. Slovensko je vyššie v rankingu, než naši predchádzajúci súperi," uviedol tréner Faerčanov podľa webu futbalsfz.sk.
Zdroj: SITA.sk - Tréner Weiss aj Lobotka varujú pred Faerčanmi. Majú energiu a ťažko sa u nich vyhráva, tvrdia © SITA Všetky práva vyhradené.
Faerské ostrovy sú v rebríčku FIFA až na 123. mieste, ale v predchádzajúcej kvalifikácii o postup na MS 2026 získali 12 bodov a doma prehrali len s lídrom skupiny Chorvátskom.
Azda najväčšie víťazstvo dosiahli futbalisti z 50-tisícovej krajiny medzi Islandom a Nórskom takto pred rokom, keď doma zdolali Česko 2:1. Slováci sa budú v piatok od 20.45 h v Tórshavne snažiť, aby ich nepostihol český osud.
Pre oba tímy to bude tretí zápas v C-divízii Ligy národov a obaja súperi sú zatiaľ nezdolaní. Slováci majú zatiaľ plný počet 6 bodov po domácich víťazstvách nad Moldavčanmi (2:0) a Kazachmi (2:1), Faerčania dosiahli dva navlas rovnaké remízy 1:1 doma proti Kazachstanu a v Moldavsku.
Prehrali len s Chorvátmi
"Je obdivuhodné, aký progres urobila táto malá krajina. Má iba 50-tisíc obyvateľov a jej mužstvá dokázali potrápiť aj najsilnejších. Mám obdiv k týmto ľuďom aj trénerom. Za posledné dva roky prehrali doma jedine s Chorvátskom, pričom mali väčšie šance ako súper. Aj z tohto dôvodu pristupujeme k zápasu s veľkým rešpektom," uviedol tréner Vladimír Weiss st. na webe Slovenského futbalového zväzu.
"Máme lepších hráčov, väčšie individuality, hrajú v kvalitnejších ligách, musíme však hrať ako v prvých dvoch zápasoch, zodpovedne ako tím. Vtedy máme šancu na úspech. Keď niekde povolíme, domáci to môžu využiť – majú veľkú energiu. A vedia, čo chcú hrať," dodal Weiss st.
Silní hlavičkári aj šprintéri
Podľa skúseného trénera to bude kľúčový zápas v boji o víťazstvo v skupine. "Faerčania cítia svoju šancu. Musíme sa súperovi vyrovnať v súbojoch, fyzickosti aj v emócii. Majú silných hlavičkárov a 3-4 hráčov do nebezpečných protiútokov, kde sú ochotní šprintovať 50-60 metrov po stratenej lopte. A vedia hrať na umelej tráve. Na druhej strane lopta je len jedna a ihrisko rovnaké pre obe mužstvá,“ podotkol Weiss.
Rešpekt aj túžba vyhrať
Umelá tráva a celkovo nehostinné prostredie s chladom a vetrom v blízkosti Severného Atlantiku vôbec nezvádza k podceneniu súpera, skôr k prirodzenému rešpektu. Myslí si to aj slovenský stredopoliar Stanislav Lobotka.
"Ťažko sa u nich vyhráva. Faerčania majú dobre organizovaný tím, výborný v protiútokoch. Nesmieme strácať loptu, musíme brániť i útočiť ako tím. Hoci je to malá krajina, dosiahla už veľa pekných víťazstiev na reprezentačnej i klubovej úrovni. Máme voči nej rešpekt, ale chceme zvíťaziť," skonštatoval hráč talianskeho Neapola.
Kompliment Slovákom
Tréner Faerských ostrovov Eydun Klakstein na predzápasovej tlačovej konferencii povedal, že Slovensko je pre jeho tím obrovská výzva.
"Slovensko má mimoriadne dobrý tím, v ktorom pôsobí množstvo špičkových hráčov hrajúcich na najvyššej európskej úrovni. Spomenúť môžem napríklad takého Lobotku a určite by som ich mohol vymenovať viac. Slovensko je vyššie v rankingu, než naši predchádzajúci súperi," uviedol tréner Faerčanov podľa webu futbalsfz.sk.
Zdroj: SITA.sk - Tréner Weiss aj Lobotka varujú pred Faerčanmi. Majú energiu a ťažko sa u nich vyhráva, tvrdia © SITA Všetky práva vyhradené.
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