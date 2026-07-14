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14. júla 2026
Osemnástka trénera Štolca už trénuje, v auguste ju čaká prestížny Hlinka Gretzky Cup v Kanade
Tagy: Hlinka Gretzky Cup
Hlinka Gretzky Cup sa začne 3. augusta a jeho zápasy budú hostiť haly Rogers Place a Downtown Community Arena. Slovenská reprezentácia hokejistov do 18 rokov sa už pripravuje spolu na prvý vrchol sezóny ...
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14.7.2026 (SITA.sk) - Hlinka Gretzky Cup sa začne 3. augusta a jeho zápasy budú hostiť haly Rogers Place a Downtown Community Arena.
Slovenská reprezentácia hokejistov do 18 rokov sa už pripravuje spolu na prvý vrchol sezóny 2026/2027, ktorým bude v prvej polovici augusta prestížny turnaj Hlinka Gretzky Cup v kanadskom Edmontone.
Tréner František Štolc má v Piešťanoch k dispozícii dovedna 44 hráčov, ktorí sú rozdelení do dvoch tímov. K výberu sa neskôr pripoja aj hokejisti, ktorí v jari získali striebro na domácom svetovom šampionáte "osemnástok".
Kouč Štolc prevzal výber hokejistov do 18 rokov po Martinovi Dendisovi, ktorý bude po novom pracovať ako asistent v tíme do 20 rokov. Prostredie dobre pozná, keďže v uplynulej sezóne bol stály asistent Dendisa.
"Po šampionáte sme sa snažili sledovať aj ďalších chlapcov z ročníka 2009, a to najmä vďaka databáze videí, aby sme si rozšírili obzor. Počas sezóny dostanú šancu viacerí chlapci, aby sme mali čo najlepší obraz o hráčskej kvalite v ročníku. Platí, že nominácia na Hlinka Gretzky Cup ani zďaleka nezaručuje účasť na svetovom šampionáte. Posledné majstrovstvá sveta v apríli boli toho jasným príkladom. Všetci majú rovnakú štartovaciu čiaru. Bude na nich, ako sa im bude dariť, aké výkony budú podávať,“ uviedol Štolc podľa oficiálneho webu Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH).
Slovenskí mladíci sa v Piešťanoch pripravujú od pondelka. "V prvom bloku máme širší počet hokejistov z domácej scény aj zo zahraničia, keďže leto je jedinou možnosťou, ako si pozrieť aj chlapcov pôsobiacich vonku. Do druhého bloku nominujeme už aj hráčov, ktorí boli na uplynulom šampionáte do 18 rokov,“ prezradil Štolc.
Počas prvého týždňa spoločnej prípravy bude mať tím predovšetkým tréningovú záťaž zameranú na získanie kondície. V závere týždňa je na programe modelovaný prípravný duel dvoch skupín hráčov z aktuálnej nominácie. V ďalšom týždni odohrá výber dva prípravné súboje proti dvadsiatke. Do Edmontonu odletí tím do 18 rokov koncom júla.
Hlinka Gretzky Cup sa začne 3. augusta a jeho zápasy budú hostiť haly Rogers Place a Downtown Community Arena. Súpermi Slovenska v základnej A-skupine budú domáca Kanada, Švédsko a Švajčiarsko.
„Je dobré, že ideme do Kanady, keďže to isté klzisko z hľadiska rozmerov bude aj na majstrovstvách sveta, ktoré budúci rok hostí Minnesota. Zozbierame dáta, ktoré budeme analyzovať, aby sme vedeli, akí hráči, prioritne z ročníka 2009, ale aj mladší, nám typologicky budú pasovať do nášho systému. Budeme sa snažiť vybrať najlepší možný tím pre Hlinka Gretzky Cup,“ uzavrel Štolc.
Zdroj: SITA.sk - Osemnástka trénera Štolca už trénuje, v auguste ju čaká prestížny Hlinka Gretzky Cup v Kanade © SITA Všetky práva vyhradené.
Slovenská reprezentácia hokejistov do 18 rokov sa už pripravuje spolu na prvý vrchol sezóny 2026/2027, ktorým bude v prvej polovici augusta prestížny turnaj Hlinka Gretzky Cup v kanadskom Edmontone.
Tréner František Štolc má v Piešťanoch k dispozícii dovedna 44 hráčov, ktorí sú rozdelení do dvoch tímov. K výberu sa neskôr pripoja aj hokejisti, ktorí v jari získali striebro na domácom svetovom šampionáte "osemnástok".
Kouč Štolc prevzal výber hokejistov do 18 rokov po Martinovi Dendisovi, ktorý bude po novom pracovať ako asistent v tíme do 20 rokov. Prostredie dobre pozná, keďže v uplynulej sezóne bol stály asistent Dendisa.
"Po šampionáte sme sa snažili sledovať aj ďalších chlapcov z ročníka 2009, a to najmä vďaka databáze videí, aby sme si rozšírili obzor. Počas sezóny dostanú šancu viacerí chlapci, aby sme mali čo najlepší obraz o hráčskej kvalite v ročníku. Platí, že nominácia na Hlinka Gretzky Cup ani zďaleka nezaručuje účasť na svetovom šampionáte. Posledné majstrovstvá sveta v apríli boli toho jasným príkladom. Všetci majú rovnakú štartovaciu čiaru. Bude na nich, ako sa im bude dariť, aké výkony budú podávať,“ uviedol Štolc podľa oficiálneho webu Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH).
Slovenskí mladíci sa v Piešťanoch pripravujú od pondelka. "V prvom bloku máme širší počet hokejistov z domácej scény aj zo zahraničia, keďže leto je jedinou možnosťou, ako si pozrieť aj chlapcov pôsobiacich vonku. Do druhého bloku nominujeme už aj hráčov, ktorí boli na uplynulom šampionáte do 18 rokov,“ prezradil Štolc.
Počas prvého týždňa spoločnej prípravy bude mať tím predovšetkým tréningovú záťaž zameranú na získanie kondície. V závere týždňa je na programe modelovaný prípravný duel dvoch skupín hráčov z aktuálnej nominácie. V ďalšom týždni odohrá výber dva prípravné súboje proti dvadsiatke. Do Edmontonu odletí tím do 18 rokov koncom júla.
Hlinka Gretzky Cup sa začne 3. augusta a jeho zápasy budú hostiť haly Rogers Place a Downtown Community Arena. Súpermi Slovenska v základnej A-skupine budú domáca Kanada, Švédsko a Švajčiarsko.
„Je dobré, že ideme do Kanady, keďže to isté klzisko z hľadiska rozmerov bude aj na majstrovstvách sveta, ktoré budúci rok hostí Minnesota. Zozbierame dáta, ktoré budeme analyzovať, aby sme vedeli, akí hráči, prioritne z ročníka 2009, ale aj mladší, nám typologicky budú pasovať do nášho systému. Budeme sa snažiť vybrať najlepší možný tím pre Hlinka Gretzky Cup,“ uzavrel Štolc.
Zdroj: SITA.sk - Osemnástka trénera Štolca už trénuje, v auguste ju čaká prestížny Hlinka Gretzky Cup v Kanade © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Hlinka Gretzky Cup
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