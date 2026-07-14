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 24hod.sk    Šport

14. júla 2026

Aukcia suvenírov z MS 2026 sa začne 22. júla, k dispozícii budú lopty aj šaty speváčky Shakiry


Tagy: MS vo futbale 2026

Výťažok dražieb poputuje na konto iniciatívy, ktorá sa počas šampionátu snaží získať 100 miliónov dolárov na podporu detí po celom svete. Aukčná spoločnosť Christie's v New Yorku ohlásila ...



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14.7.2026 (SITA.sk) - Výťažok dražieb poputuje na konto iniciatívy, ktorá sa počas šampionátu snaží získať 100 miliónov dolárov na podporu detí po celom svete.


Aukčná spoločnosť Christie's v New Yorku ohlásila začiatok dražby suvenírov z futbalových majstrovstiev sveta v Severnej Amerike na 22. júla. Aukcia potrvá týždeň a medzi draženými predmetmi budú loptu z finálového duelu či kostýmy účinkujúcich v prestávkovej šou.

Výťažok z dražby poputuje na konto FIFA Global Citizen Education Fund, teda iniciatívy, ktorá sa počas šampionátu snaží získať 100 miliónov dolárov na podporu detí po celom svete.

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Medzi najvýznamnejšie položky bude patriť žltý crop top a nohavice, ktoré mala na sebe kolumbijská popová speváčka Shakira vo videoklipe k piesni Dai Dai, oficiálnej skladbe MS 2026. Aukcia ponúkne aj kostým, ktorý Shakira použije pri svojho 11-minútového hudobného vystúpenia v polčasovej prestávke finálového stretnutia, ktorého súčasťou budú aj Madonna, Justin Bieber a BTS.

Do predaja pôjdu viaceré futbalové lopty, vrátane tej z finále. Duel o zlato sa uskutoční 19. júla na štadióne MetLife v New Jersey. Chýbať nebudú ani lopty z úvodného zápasu podujatia, ktorý sa v júni konal v Mexiku.

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Dražiť sa budú aj dresy - argentínsky dres zo svetového šampionátu 2022 podpísaný hviezdnym Lionelom Messim a dres mužského výberu USA s podpismi hráčov.

Aukčná spoločnosť tak pridáva novú dimenziu k zážitku z MS 2026 a zároveň poskytuje podporu globálnemu dobročinnému projektu zameranému na deti.


Zdroj: SITA.sk - Aukcia suvenírov z MS 2026 sa začne 22. júla, k dispozícii budú lopty aj šaty speváčky Shakiry © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: MS vo futbale 2026
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