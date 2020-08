Ošetrovateľky seniorov budú môcť pracovať bez finančných limitov – Union ich zrušil

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

20.8.2020 (Webnoviny.sk) - Pandémia koronavírusu ukázala, ako veľmi je potrebná práca sestier a ošetrovateliek v agentúrach domácej ošetrovateľskej starostlivosti (ADOS). Keďže mimoriadna situácia na Slovensku stále trvá, predpokladáme, že potreba poskytovania zdravotnej starostlivosti v domácom prostredí sa ešte zintenzívni. Preto zdravotná poisťovňa Union prichádza s novinkou – ruší limity na finančné objemy pre domácu ošetrovateľskú starostlivosť. "V druhom polroku tohto roka zavádzame bezlimitné prostredie. Využiť to môžu chronicky chorí, pacienti po rôznych operačných zákrokoch alebo aj imobilní seniori," ozrejmila Beáta Dupaľová Ksenzsighová, hovorkyňa Unionu. Upozornila, že ak sa by zopakovala situácia z jari, kedy nemocnice ošetrovali kvôli koronavírusu len akútnych pacientov, budú mať tieto ošetrovateľky plné ruky práce.Ošetrovanie vykonávajú kvalifikované sestry denne alebo niekoľkokrát do týždňa. "V prípade potreby ošetrujú pacientov aj počas víkendov a cez sviatky. Domácu rehabilitáciu vykonávajú zase fyzioterapeuti – bezlimitné prostredie im veľmi pomôže," hovorí Dupaľová Ksenzsighová,Hlavnou náplňou ADOS je komplexná ošetrovateľská starostlivosť. Ide o zdravotné výkony, ktoré uhrádza zdravotná poisťovňa pacienta. Niektoré ADOS poskytujú aj domácu liečebnú rehabilitáciu alebo fyzioterapiu. Tá je určená najmä pacientom pri rôznych chronických chorobách pohybového aparátu alebo po úrazoch, operáciách a cievnych mozgových príhodách.Domáca ošetrovateľská a rehabilitačná starostlivosť sa poskytuje na návrh lekára. V prípade, že si pacient nárokuje na úhradu zo zdravotného poistenia, musí domáce ošetrovanie písomne navrhnúť všeobecný lekár (alebo ošetrujúci z nemocnice) a domácu liečebnú rehabilitáciu alebo fyzioterapiu rehabilitačný lekár (lekár so špecializáciou FBLR).Informačný servis