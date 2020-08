Už o pár dní sa otvoria brány škôl. Rodičia, ste na to pripravení?

A keď sa ich brány otvoria, privítajú všetky školopovinné deti i študentov. Predtým však rodičov čaká ešte jedna dôležitá úloha – zabezpečiť svojim deťom všetky potrebné pomôcky a veci, aby im v škole nič nechýbalo. A pekne ich vložiť do šikovného školského batoha.

Ešte ho vaše dieťa nemá? Teraz je ten správny čas na zmenu!

S rodičovstvom sa spája nemálo starostí a povinností, ale nemusia byť vždy nepríjemné. Záleží od nás, aký postoj k nim zaujmeme. Byť rodičom je totiž celoživotná úloha, a preto by malo byť normálne, že svojim deťom sa snažíme dať všetko to, čo potrebujú. Výnimkou nie je ani škola.

Blíži sa čas, kedy by sme už mali priebežne kontrolovať, či naše deti majú pripravené a zakúpené všetky potrebné veci do školy, ktoré jednoducho musia mať. Samozrejmosťou by mala byť aj školská taška či skôr školský batoh, v ktorom deti nosia učebnice, zošity, peračník, desiatu či iné potrebné každodennosti.

Aj batoh za menej peňazí môže byť kvalitný

Všetci chceme pre svoje deti len to najlepšie. To však nemusí nutne znamenať len kúpu drahých značkových vecí – oblečenia, topánok či doplnkov. Niekedy totiž menej je viac. Môže to platiť aj v prípade školských batohov, u ktorých by sme mali v prvom rade brať do úvahy kvalitu než značku.

Veď kto povedal, že iba drahá vec je kvalitná? Áno, značka predáva, to je fakt, ale ak nám má niečo vydržať dlhšie, nemali by sme sa riadiť iba značkou, skôr kvalitným materiálom. Pripraviť dieťa do školy stojí nemalé peniaze. A keď máme tých detí viac, tak výdavky sú o to vyššie. Potešiť nás môžu napríklad lacné ruksaky, ktoré jednoducho dieťa do školy potrebuje, ale vďaka nižšej cene vieme ich kúpou ušetriť na niečo iné, tiež potrebné. Dobrá rada pre všetkých rodičov – riaďme sa skôr rozumom a kvalitou pri výbere školského batoha, aby sa nám táto investícia naozaj oplatila.

Zdroj obrázka:

Chanintorn.v / Shutterstock.com