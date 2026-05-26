Utorok 26.5.2026
Meniny má Dušan
26. mája 2026
Ošklbali všetkých okrem Slovenska. Nóri sú po 14 rokoch vo štvrťfinále hokejových MS – VIDEO
Nóri si výbornú pozíciu vytvorili už v predchádzajúcich dueloch, keď získali body proti Kanade a dokázali zdolať aj Švédsko. Do tretice obrali o body favorita, keď zdolali Česko.
Nórski hokejisti sa postarali o jednu z najväčších senzácií tohtoročných majstrovstiev sveta vo Švajčiarsku. Po pondelňajšom víťazstve 4:1 nad Českom si zabezpečili postup do štvrťfinále svetového šampionátu prvýkrát od roku 2012 a ukončili sériu dvanástich turnajov bez účasti vo vyraďovacej fáze.
Nóri si výbornú pozíciu vytvorili už v predchádzajúcich dueloch, keď získali body proti Kanade a dokázali zdolať aj Švédsko. Nebodovali akurát proti Slovensku. Proti Čechom navyše vstúpili do zápasu ideálne. Už v tretej minúte potrestal chybu súpera Havard Ostrem Salsten a krátko nato zvýšil na 2:0 Michael Brandsegg-Nygaard, ktorý nastúpil na svoj prvý duel na turnaji po príchode z organizácie Detroit Red Wings.
Práve Brandsegg-Nygaard bol jednou z hlavných postáv zápasu. Devätnásťročný útočník strelil dva góly a po stretnutí neskrýval nadšenie. "Je to skvelý pocit. Vedel som, že tím hrá na turnaji veľmi dobre, takže som prišiel s veľkou dôverou v chalanov. Naším cieľom pred turnajom bolo štvrťfinále a konečne sme sa tam dostali. Je to po dlhom čase. Veľmi sa tešíme na play-off," povedal nórsky talent podľa oficiálneho webu Medzinárodnej hokejovej federácie (IIHF).
Česi po nevydarenom úvode už nedokázali duel otočiť. Jediný gól strelil Jaroslav Chmelář, no Nóri výborne bránili a súperovi dovolili len 18 striel. V tretej tretine navyše definitívne rozhodli Martin Rönnild a druhým zásahom opäť Brandsegg-Nygaard. Český útočník Matěj Blümel po zápase priznal veľké sklamanie. "Neviem, čo povedať. Je to frustrujúce. Mali sme to vo vlastných rukách, ale potrebovali sme hrať lepšie a viac bojovať, čo sa nám nepodarilo," uviedol.
Nórsko sa vďaka triumfu dostalo na druhé miesto skupiny a stále môže pomýšľať aj na ešte výhodnejšiu pozíciu pred štvrťfinále. Brankár Henrik Haukeland si zároveň vylepšil turnajovú úspešnosť zákrokov na výborných 96,8 percenta. "Nie sme najzručnejší tím na turnaji, ale tvrdo pracujeme s tým, čo máme, a dnes nám to vyšlo perfektne," dodal Brandsegg-Nygaard.
Výsledok výrazne zamiešal aj situáciou v skupine. Obrovský favorit Švédsko už nemôže Nórsko v tabuľke preskočiť a na postup do štvrťfinále potrebuje v utorok zdolať Slovensko v riadnom hracom čase. Ak by "Tre Kronor" uspeli, do play-off by postúpili zo štvrtého miesta v B-skupine a vo štvrťfinále by natrafili na víťaza druhej skupiny, ktorým bude Švajčiarsko alebo Fínsko. V prípade, že Slovensko získa aspoň bod, pre Švédsko sa šampionát skončí.
Zdroj: SITA.sk - Ošklbali všetkých okrem Slovenska. Nóri sú po 14 rokoch vo štvrťfinále hokejových MS – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Svetový šampionát v roku 2027 môže odštartovať pred rekordnou návštevou
Ukázal pravú tvár? Crosby pred kamerami chválil Slovákov, v šatni ich vulgárne urážal – VIDEO
