Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Utorok 26.5.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Dušan
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Šport

26. mája 2026

Ošklbali všetkých okrem Slovenska. Nóri sú po 14 rokoch vo štvrťfinále hokejových MS – VIDEO


Tagy: MS v hokeji 2026 nórska hokejová reprezentácia

Nóri si výbornú pozíciu vytvorili už v predchádzajúcich dueloch, keď získali body proti Kanade a dokázali zdolať aj Švédsko. Do tretice obrali o body favorita, keď zdolali Česko.



Zdieľať
switzerland_world_championship_ice_hockey_37731 1 676x451 26.5.2026 (SITA.sk) - Nóri si výbornú pozíciu vytvorili už v predchádzajúcich dueloch, keď získali body proti Kanade a dokázali zdolať aj Švédsko. Do tretice obrali o body favorita, keď zdolali Česko.

 

>>> Všetko o MS v hokeji 2026


Nórski hokejisti sa postarali o jednu z najväčších senzácií tohtoročných majstrovstiev sveta vo Švajčiarsku. Po pondelňajšom víťazstve 4:1 nad Českom si zabezpečili postup do štvrťfinále svetového šampionátu prvýkrát od roku 2012 a ukončili sériu dvanástich turnajov bez účasti vo vyraďovacej fáze.

Nóri si výbornú pozíciu vytvorili už v predchádzajúcich dueloch, keď získali body proti Kanade a dokázali zdolať aj Švédsko. Nebodovali akurát proti Slovensku. Proti Čechom navyše vstúpili do zápasu ideálne. Už v tretej minúte potrestal chybu súpera Havard Ostrem Salsten a krátko nato zvýšil na 2:0 Michael Brandsegg-Nygaard, ktorý nastúpil na svoj prvý duel na turnaji po príchode z organizácie Detroit Red Wings.

Práve Brandsegg-Nygaard bol jednou z hlavných postáv zápasu. Devätnásťročný útočník strelil dva góly a po stretnutí neskrýval nadšenie. "Je to skvelý pocit. Vedel som, že tím hrá na turnaji veľmi dobre, takže som prišiel s veľkou dôverou v chalanov. Naším cieľom pred turnajom bolo štvrťfinále a konečne sme sa tam dostali. Je to po dlhom čase. Veľmi sa tešíme na play-off," povedal nórsky talent podľa oficiálneho webu Medzinárodnej hokejovej federácie (IIHF).
 


Česi po nevydarenom úvode už nedokázali duel otočiť. Jediný gól strelil Jaroslav Chmelář, no Nóri výborne bránili a súperovi dovolili len 18 striel. V tretej tretine navyše definitívne rozhodli Martin Rönnild a druhým zásahom opäť Brandsegg-Nygaard. Český útočník Matěj Blümel po zápase priznal veľké sklamanie. "Neviem, čo povedať. Je to frustrujúce. Mali sme to vo vlastných rukách, ale potrebovali sme hrať lepšie a viac bojovať, čo sa nám nepodarilo," uviedol.

Nórsko sa vďaka triumfu dostalo na druhé miesto skupiny a stále môže pomýšľať aj na ešte výhodnejšiu pozíciu pred štvrťfinále. Brankár Henrik Haukeland si zároveň vylepšil turnajovú úspešnosť zákrokov na výborných 96,8 percenta. "Nie sme najzručnejší tím na turnaji, ale tvrdo pracujeme s tým, čo máme, a dnes nám to vyšlo perfektne," dodal Brandsegg-Nygaard.

Výsledok výrazne zamiešal aj situáciou v skupine. Obrovský favorit Švédsko už nemôže Nórsko v tabuľke preskočiť a na postup do štvrťfinále potrebuje v utorok zdolať Slovensko v riadnom hracom čase. Ak by "Tre Kronor" uspeli, do play-off by postúpili zo štvrtého miesta v B-skupine a vo štvrťfinále by natrafili na víťaza druhej skupiny, ktorým bude Švajčiarsko alebo Fínsko. V prípade, že Slovensko získa aspoň bod, pre Švédsko sa šampionát skončí.

 




Zdroj: SITA.sk - Ošklbali všetkých okrem Slovenska. Nóri sú po 14 rokoch vo štvrťfinále hokejových MS – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: MS v hokeji 2026 nórska hokejová reprezentácia
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Svetový šampionát v roku 2027 môže odštartovať pred rekordnou návštevou
<< predchádzajúci článok
Ukázal pravú tvár? Crosby pred kamerami chválil Slovákov, v šatni ich vulgárne urážal – VIDEO

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 