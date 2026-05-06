Streda 6.5.2026
Meniny má Hermína
06. mája 2026
Oslabí, alebo posilní SaS odchodom Sulíka a Bittó Cigánikovej? Politológa šokovala jedna vec
Spoja sa Richard Sulík a Jana Bittó Cigániková s Borisom Kollárom? Strana Sloboda a Solidarita (SaS) ...
Strana Sloboda a Solidarita (SaS) môže odchodom Richarda Sulíka a Jany Bittó Cigánikovej oslabiť, ale aj posilniť. Pre agentúru SITA to uviedol politológ Radoslav Štefančík. Ako vysvetlil, vie si predstaviť, že časť voličov SaS odišla v ostatných rokoch práve kvôli Richardovi Sulíkovi.
„SaS medzitým oslovila nových ľudí, dokonca aj konzervatívcov či bývalého šéfa kresťanských demokratov, takže sa ideovo posúva od stredu smerom doprava. To môže byť sympatické ľuďom, pre ktorých môžu byť postoje Progresívneho Slovenska až príliš uletené. Nehovoriac o dnes už poriadne zamotanej kauze pani Šimečkovej,“ zhodnotil politológ.
Hlasovanie značne personalizované
Ako však podotkol, Sulík a Cigániková dostali v ostatných voľbách vysoký počet prednostných hlasov. „Takže viažu na seba nemalý elektorát. A práve oni, vzhľadom na to, že voličské hlasovanie je na Slovensku značne personalizované, môžu od SaS odísť. Dnes sa teda ešte nedá jednoznačne povedať, ako sa ich odchod odrazí v najbližších voľbách. Sulík mal totiž pomerne dlhú mediálnu pauzu a len pomaly začína o sebe dávať znovu vedieť,“ doplnil Štefančík.
Cigániková ešte pred jej vylúčením zo strany tvrdila, že ju chcú vylúčiť za kritiku predsedu strany Branislava Gröhlinga. Podľa nej sú však veci, ktoré sa nedajú nekritizovať.
Ako zdôraznila, SaS 17 rokov mala a stále má v programe odluku cirkvi od štátu. „Dnes mi však tá istá SaS blokuje aj obyčajné uznesenie, ktorým som chcela len to, aby vláda začala rokovať so Svätou stolicou o ustanoveniach zmluvy, ktoré vyvolávajú vážne otázky ústavnosti a práv občanov,“ povedala Cigániková ešte pred jej vylúčením.
Čo šokovalo politológa?
Strana jej mala dokonca stopnúť tlačové besedy k téme púšťania duchovných do nemocnice aj bez súhlasu pacienta či zákonného zástupcu, alebo k prípadu prvého odsúdeného kňaza za sexuálne zneužívanie. „A keď som otvorila tému Vatikánskych zmlúv, predseda SaS ma osobne zahriakol, že o tomto sa v SaS nebudeme ani len rozprávať,“ dodala Cigániková.
Dôvodom, prečo sa SaS odkláňa od tém, ktoré mala pôvodne vo svojom programe, môže podľa politológa vysvetľovať ideologický posun od stredu smerom doprava.
„Ak medzi seba prijali ľudí z KDH, vyznelo by to skutočne schizofrenicky, ak by na jednej strane počítali s hlasmi pre bývalého šéfa kresťanských demokratov, na strane druhej by pokračovali v tradične liberálnej agende v kultúrno-etických otázkach. V každom prípade ma šokovalo, ako SaS zdôvodnila vylúčenie Cigánikovej zo strany. Mali za tým byť jej iné názory na niektoré témy. Ale veď demokracia je o diskusii. Ak sa trestajú iné názory vylúčením členov zo strany, potom o takom subjekte nemôžeme v žiadnom prípade hovoriť ako o demokratickom,“ vyhlásil politológ.
Sulík ešte nepovedal posledné slovo
Sulík a Cigániková oznámili, že budú kandidovať za iný politický subjekt. Jedným z potenciálnych je Sme rodina, viac nateraz neprezradili.
Podľa Štefančíka je v hre aj založenie vlastného subjektu, prípadne kúpenie strany a jej premenovanie. „Registrovaných straníckych produktov je určite dosť v ponuke. A práve do takého subjektu potom pozvať pána Borisa Kollára. Ale pán Kollár bude určite jedna z horúcich alternatív. V každom prípade Sulík, Cigániková a Kollár je dosť málo na to, aby prerazili. Všetci traja však majú vytvorený dostatočne mohutný sociálny kapitál na to, aby vyskladali stranu zo známych tvárí,“ myslí si politológ.
Preferencie hnutia Sme rodina nateraz ukazujú, že by sa hnutie do parlamentu nedostalo. „Strana Borisa Kollára sa sem-tam objaví aj na úrovni troch percent. To je niečo vyše roka pred voľbami slušný potenciál. Pán Sulík vie zaujať niekedy aj kontroverznými názormi, vie si uchmatnúť pre seba mediálnu pozornosť. A povedal by som, že je komunikačne zručnejší a inteligentnejší ako terajší šéf SaS,“ skonštatoval Štefančík, ktorý tak predpokladá, že Sulík ešte nepovedal posledné slovo.
„Myslím si, že medzi opozičnými stranami to do volieb bude ešte poriadne vrieť. Robert Fico si pritom určite otvorí fľašu koňaku, vyloží nohy na stôl a bude sa pri pohľade na opozíciu slastne usmievať,“ uzavrel politológ.
Zdroj: SITA.sk - Oslabí, alebo posilní SaS odchodom Sulíka a Bittó Cigánikovej? Politológa šokovala jedna vec © SITA Všetky práva vyhradené.
