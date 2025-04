Oslava 70. narodenín a 45 rokov kariéry Otta Weitera bude vo veľkom štýle – VIDEO

Celé do detailov prepracované

Štyri ročné obdobia Otta Weitera

18.4.2025 (SITA.sk) - „Ja a sedemdesiatku? Mne to jednoducho hlava neberie! Už niekoľkokrát som si skontroloval občiansky preukaz – a je to stále tam! Súdruhovia z NDR zasa niekde urobili chybu, ja osobne sa cítim tak na 45,“ hovorí večne mladý a stále populárny Otto Weiter o svojich narodeninách.Hoci si pôvodne predstavoval skromnejšiu oslavu s počtom hostí 500, zasiahla vyššia moc – manželka Petra Weiter. Veľkolepé spojenie životného aj kariérneho jubilea chcela pôvodne tajiť, no napokon sa o takúto vec musela s manželom podeliť.„Divákov čaká parádna megaoslava. Zaujímavá dramaturgia, mnoho mojich úžasných priateľov a kolegov aj zo zahraničia, ktorí mi prídu nielen zablahoželať, ale aj zaspievať. Celé je to do detailov prepracované od scenára po svetelno-technickú časť s efektmi,“ láka Petra Weiter.Na mysli má hostí, ako Drupi, Helena Vondráčková, Peter Cmorik, Paľo Drapák, Dušan Jarjabek, Peter Batthyáni (aj so slávnym segedínom Tety Márgit), Maja Velšicová a mnoho ďalších.Dirigentskú taktovku bude držať Adrián Kokoš, pričom zahrajú aj členovia Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu a spievať bude aj Spevácky zbor Slovenského rozhlasu. Bratislavská Gopass Aréna sa tak 20. septembra 2025 rozozvučí nie len Weiterovými šlágrami, ale aj hitmi jeho hostí, ktorí mu piesňami vzdajú hold.Celý megakoncert je prepletený citlivým, ale aj humorným moderovaním Juraja Baču a Karin Majtánovej. Vstupenky na parádnu hudobnú oslavu OTTO WEITER 70 – exkluzívny mega koncert sú dostupné na predpredaj.sk Weiterovci sľubujú celkový prierez životom fenomenálneho umelca, ktorý aj dnes, po niekoľkých dekádach dokáže osloviť všetky vekové kategórie. „Fanúšikov čaká pestrosť žánrov. Od country, cez rock, Repete, muzikál, až po súčasnosť,” prezrádza oslávenec. Samozrejme sa tak bude venovať aj obdobiu „Keď sa z Moraváka Slovák stal”.Otto Weiter totiž prvých 28 rokov svojho života žil na Morave. Na Slovensko ho „stiahli“ a neúnavne domov za ním chodili s prosbami Olinka Szabová s manželom Jurajom Velčovským, keď sa Karolovi Duchoňovi už zdravotne priťažilo a v ich hudobnom telese potrebovali rovnocenného, mladého speváka k už rovnako skvelému Dušanovi Grúňovi.S Velčovským napokon absolvoval ďalšie série európskych a česko-slovenských koncertov. Cestou sa učil piesne, ako Elena či Šedý kufrík rozchodov, Dievča z Budmeríc a iné. Vďaka škole Bernarda Kočařa, ktorý Weitera učil v Brne štýl bell canto, mal tento nádejný rocker oveľa širšie pole pôsobnosti. Prišlo tak pozvanie do hudobno-zábavnej šou Repete od Ivana Krajíčka.Hoci mal niekoľko televíznych a rozhlasových relácií, napokon si založil Otto Weiter Show, s ktorou precestoval mnoho miest a natočil stovky talk show a relácií. Na pódiu počas svojej dlhoročnej kariéry stál aj s Tinou Turner, Philom Collinsom alebo Rodom Stewartom.„Teším sa na priateľov, ľudí, a samozrejme aj moju rodinu. Teším sa na tú energiu, ktorou ma nabíjajú, pretože vďaka nim mám pocit akoby som bol stále mladý,” nevie sa dočkať 45-ročný sedemdesiatnik Otto Weiter.