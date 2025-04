Hlavné mesto vyhlásilo Majstrovstvá Bratislavy v predzáhradkárčení – VIDEO

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

18.4.2025 (SITA.sk) - Hlavné mesto vyhlásilo prvé celomestské Majstrovstvá Bratislavy v predzáhradkárčení – Bez burinky. „Uvedomujeme si dôležitosť predzáhradiek, koľko námahy, starostlivosti a lásky do nich ľudia vkladajú," uviedol hovorca magistrátu Peter Bubla . Ako dodal, práve preto chcú oceniť obyvateľov Bratislavy, ktorí sa často aj dlhé roky dobrovoľne a bez akejkoľvek odplaty starajú o predzáhradky a robia tým mesto krajším.„Ako mesto neustále pracujeme na skvalitňovaní verejného priestoru, pretože je známym faktom, že okolie v ktorom žijeme výrazne vplýva na to ako sa cítime, aké vzťahy budujeme a ako prežívame každý deň," doplnil hovorca. Na súťažiacich okrem záujmu verejnosti čakajú aj finančné odmeny. Až 20 finalistov získa 200 eur. Okrem toho prvé miesto ziska odmenu tisíc eur, druhé miesto 750 eur, tretie miesto 500 eur a štvrté až šieste miesto 300 eur.Záujemcovia o účasť v súťaži môžu svoju predzáhradku počas apríla prihlásiť na webe www.bezburinky.sk, ale aj prostredníctvom formulárov, ktoré postupne distribuujú do poštových schránok. Porota vyberie najviac 20 finalistov a z nich následne počas mája a júna verejnosť hlasovaním určí víťazov. „Tých potom vyhlásime na slávnostnom Galapikniku v Sade Janka Kráľa, ktorý sa uskutoční v polovici júna," dodal hovorca.