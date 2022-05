Oslava víťazstva nad fašizmom má trpkú príchuť, Naď túži na Ukrajine zastaviť novodobého Hitlera

8.5.2022 (Webnoviny.sk) - Dnes, 8. mája si pripomíname koniec druhej svetovej vojny a oslavujeme víťazstvo nad fašizmom v roku 1945. Žiaľ, tento rok je to veľmi trpká oslava. Hneď za našou východnou hranicou v týchto dňoch dopadajú rakety na nevinných ľudí, ktorí za túžbu žiť v mieri, slobode a demokracii platia najvyššiu cenu v podobe ľudských životov.Len preto, že si ich agresívny sused myslí, že má právo druhým diktovať, čo majú robiť. Na sociálnej sieti to napísal minister obrany Jaroslav Naď OĽaNO ).„Nech je dnešný deň pripomienkou toho, že našu pomoc Ukrajine myslíme vážne a urobíme všetko pre to, aby sme novodobého Hitlera z Ruska zastavili. Pretože ak ho spoločne nezastavíme na Ukrajine, nič mu nebude brániť v tom, aby to zajtra vyskúšal aj u nás,“ uviedol minister Naď.