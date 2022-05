Ministerstvo hospodárstva vlani poskytlo pomoc presahujúcu 330 miliónov eur, najviac šlo na nájomné

Najväčšia položka na dotácie na nájomné

Milióny na vyradenie dvoch odstavených elektrární

8.5.2022 (Webnoviny.sk) - Ministerstvo hospodárstva SR poskytlo v minulom roku štátnu pomoc v celkovej výške 332,5 mil. eur. Zo zdrojov Európskej únie to bolo takmer 70 mil. eur. Ako sa ďalej uvádza v Správe o poskytnutej štátnej pomoci v Slovenskej republike za rok 2021, v porovnaní s rokom 2020 sa štátna pomoc znížila o necelých 66 mil. eur, teda o asi 17 %.Podiel štátnej pomoci poskytnutej vlani malým a stredným podnikom tvoril takmer polovicu z celkovej pomoci rezortu hospodárstva. Najväčší podiel štátnej pomoci smeroval do Bratislavského (146 mil. eur), Nitrianskeho (42 mil. eur) a Košického kraja (29 mil. eur).Najväčšiu položku tvorili v rámci pomoci dotácie na nájomné. „V rámci Schémy štátnej pomoci na podporu ekonomiky v súvislosti s vypuknutím ochorenia COVID-19 - Dotácia na nájomné boli poskytnuté dotácie na nájomné 16 987 príjemcom v celkovej výške 93,74 mil. eur. Úhrada nájomného predstavuje pre dotknuté podniky relatívne veľkú zaťaž, z uvedeného dôvodu Ministerstvo hospodárstva SR má za to, že poskytnutá pomoc pomohla zachovať kontinuitu hospodárskej činnosti podnikov a zabezpečila, že na trhu zostala dostupná dostatočná likvidita," konštatuje správa.Viac ako 74 mil. eur išlo na čiastočné financovanie vyradenia dvoch odstavených jadrových elektrární (A1 a V1). Tieto náklady sú čiastočne financované vo forme odvodov prevádzkovateľom prenosovej sústavy a prevádzkovateľmi distribučnej sústavy na príjmový rozpočtový účet kapitoly ministerstva a sú poukazované do rozpočtu Národného jadrového fondu.Treťou najväčšou položkou bola kompenzácia časti platby za tarifu za prevádzkovanie systému pre energetiky náročné podniky, ktorá je určená na zníženie nákladov elektroenergeticky náročným podnikom z dôvodu vysokých platieb za cenu elektriny. V tomto prípade štát 117 podnikom vyplatil kompenzácie vo výške 40 mil. eur.