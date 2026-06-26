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Oslávte koniec školského roka aktívne. FUTBOX v oc tehelko zabaví malých aj veľkých
Slávnostná bodka za školským rokom nemusí viesť len do cukrárne či na rodinný obed. Ak patrí futbal medzi obľúbené rodinné aktivity, môže mať tento výnimočný deň aj športový nádych. ...
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26.6.2026 (SITA.sk) - Slávnostná bodka za školským rokom nemusí viesť len do cukrárne či na rodinný obed.
Ak patrí futbal medzi obľúbené rodinné aktivity, môže mať tento výnimočný deň aj športový nádych. FUTBOX v oc tehelko ponúka možnosť osláviť začiatok prázdnin aktívne – pri futbalových súbojoch, ktoré zabavia deti, rodičov aj kamarátov. Po športovom výkone navyše netreba nikam presúvať oslavu konca roka. V oc tehelko nájdete viacero kvalitných reštaurácií a podnikov, kde si môžete dopriať spoločný obed či večeru a príjemne zavŕšiť úspešný školský rok.
Niektoré deti si koniec školského roka spájajú so zmrzlinou, iné s novou hračkou. Pre futbalových nadšencov však môže byť najlepšou odmenou poriadny zápas a spoločný čas strávený s rodinou či kamarátmi. Začiatok prázdnin je ideálnou príležitosťou vymeniť školské lavice za pohyb a zážitky, na ktoré sa nezabúda. Práve takýto program ponúka FUTBOX v oc tehelko, kde si na svoje prídu malí aj veľkí milovníci futbalu.
Súčasťou oc tehelko je FUTBOX SmartAréna, ktorá prináša novodobý pouličný futbal v atraktívnom a bezpečnom prostredí. Návštevníci si môžu zahrať rôzne futbalové hry a výzvy, preveriť svoju presnosť, postreh či techniku a užiť si zdravú dávku súťaživosti. Okrem samotnej hry ponúka FUTBOX aj tréningy pod vedením profesionálnych trénerov, špeciálne futbalové testovania či možnosť organizovať oslavy a skupinové podujatia.
"V rámci nášho centra dlhodobo prepájame šport, voľný čas a rodinné zážitky. Blízkosť Národného futbalového štadióna prirodzene formuje charakter celej našej pasáže a jej ponuku. FUTBOX je príkladom aktivity, ktorá umožňuje deťom aj dospelým zažiť futbal inak. Veríme, že si nájde svojich fanúšikov, nakoľko koniec školského roka a začiatok prázdnin sú presne tie momenty, keď rodiny hľadajú spoločný program. Teší nás, že ho môžu nájsť práve u nás," informuje Natália Hercegová, projektová manažérka oc tehelko.
Viac informácií o FUTBOX zóne, rezerváciách a aktuálnych aktivitách nájdu návštevníci na stránke FootballPARK (www.footballpark.sk).
Pre návštevníkov, ktorí chcú spojiť oslavu konca školského roka s pohybom a jedlom, je v oc tehelko k dispozícii viacero gastronomických prevádzok. Návštevníci centra tak majú na výber reštaurácie s rôznym zameraním – v ponuke oc tehelko nájdu taliansku reštauráciu Certo Ristorante s pastou a pizzou z pece, Pizza Forza s dôrazom na klasické aj moderné pizze, prevádzku Fresh BBG , ale aj The Blue Champs, ktorý prepája gastronómiu so športovo ladeným konceptom a uvoľnenou atmosférou inšpirovanou futbalovým prostredím.
Takéto spojenie športu a gastronómie robí z oc tehelko prirodzenú voľbu na záver školského roka aj prvé prázdninové dni – bez presunov, priamo na jednom mieste. Navštívte ho a uži si spoločný čas počas horúcich dní.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Oslávte koniec školského roka aktívne. FUTBOX v oc tehelko zabaví malých aj veľkých © SITA Všetky práva vyhradené.
Ak patrí futbal medzi obľúbené rodinné aktivity, môže mať tento výnimočný deň aj športový nádych. FUTBOX v oc tehelko ponúka možnosť osláviť začiatok prázdnin aktívne – pri futbalových súbojoch, ktoré zabavia deti, rodičov aj kamarátov. Po športovom výkone navyše netreba nikam presúvať oslavu konca roka. V oc tehelko nájdete viacero kvalitných reštaurácií a podnikov, kde si môžete dopriať spoločný obed či večeru a príjemne zavŕšiť úspešný školský rok.
Koniec školského roka s futbalovou loptou
Niektoré deti si koniec školského roka spájajú so zmrzlinou, iné s novou hračkou. Pre futbalových nadšencov však môže byť najlepšou odmenou poriadny zápas a spoločný čas strávený s rodinou či kamarátmi. Začiatok prázdnin je ideálnou príležitosťou vymeniť školské lavice za pohyb a zážitky, na ktoré sa nezabúda. Práve takýto program ponúka FUTBOX v oc tehelko, kde si na svoje prídu malí aj veľkí milovníci futbalu.
Súčasťou oc tehelko je FUTBOX SmartAréna, ktorá prináša novodobý pouličný futbal v atraktívnom a bezpečnom prostredí. Návštevníci si môžu zahrať rôzne futbalové hry a výzvy, preveriť svoju presnosť, postreh či techniku a užiť si zdravú dávku súťaživosti. Okrem samotnej hry ponúka FUTBOX aj tréningy pod vedením profesionálnych trénerov, špeciálne futbalové testovania či možnosť organizovať oslavy a skupinové podujatia.
"V rámci nášho centra dlhodobo prepájame šport, voľný čas a rodinné zážitky. Blízkosť Národného futbalového štadióna prirodzene formuje charakter celej našej pasáže a jej ponuku. FUTBOX je príkladom aktivity, ktorá umožňuje deťom aj dospelým zažiť futbal inak. Veríme, že si nájde svojich fanúšikov, nakoľko koniec školského roka a začiatok prázdnin sú presne tie momenty, keď rodiny hľadajú spoločný program. Teší nás, že ho môžu nájsť práve u nás," informuje Natália Hercegová, projektová manažérka oc tehelko.
Viac informácií o FUTBOX zóne, rezerváciách a aktuálnych aktivitách nájdu návštevníci na stránke FootballPARK (www.footballpark.sk).
Po dobrom zápase oslava dobrým jedlom
Pre návštevníkov, ktorí chcú spojiť oslavu konca školského roka s pohybom a jedlom, je v oc tehelko k dispozícii viacero gastronomických prevádzok. Návštevníci centra tak majú na výber reštaurácie s rôznym zameraním – v ponuke oc tehelko nájdu taliansku reštauráciu Certo Ristorante s pastou a pizzou z pece, Pizza Forza s dôrazom na klasické aj moderné pizze, prevádzku Fresh BBG , ale aj The Blue Champs, ktorý prepája gastronómiu so športovo ladeným konceptom a uvoľnenou atmosférou inšpirovanou futbalovým prostredím.
Takéto spojenie športu a gastronómie robí z oc tehelko prirodzenú voľbu na záver školského roka aj prvé prázdninové dni – bez presunov, priamo na jednom mieste. Navštívte ho a uži si spoločný čas počas horúcich dní.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Oslávte koniec školského roka aktívne. FUTBOX v oc tehelko zabaví malých aj veľkých © SITA Všetky práva vyhradené.
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