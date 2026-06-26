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26. júna 2026
Európska komisia preverí Sanofi pre podozrenie z nekalej propagácie vakcíny proti chrípke
Komisia má podozrenie, že francúzska spoločnosť znevýhodňovala konkurenčný prípravok určený pre seniorov.
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Európska komisia (EK) v piatok oznámila začatie protimonopolného vyšetrovania francúzskej farmaceutickej spoločnosti Sanofi.
Podozrieva ju z porušenia pravidiel hospodárskej súťaže Európskej únie (EÚ) pri propagácii vakcíny proti chrípke Efluelda určenej pre ľudí starších ako 60 rokov.
Zavádzajúca kampaň
Podľa EK mohla spoločnosť viesť zavádzajúcu komunikačnú kampaň zameranú proti konkurenčnej vakcíne Fluad od austrálskej firmy CSL Seqirus.
Kampaň mala podľa Komisie vytvárať dojem, že konkurenčný prípravok je menejcenný, hoci takýto postoj bol v rozpore s národnými očkovacími odporúčaniami vo viacerých členských štátoch.
„Komisia sa obáva, že Sanofi viedla zavádzajúcu komunikačnú kampaň s cieľom znevážiť vakcínu Fluad tým, že ju vykresľovala ako menejcennú v porovnaní s vakcínou Efluelda,“ uviedla EK.
Dominantné postavenie
Vyšetrovanie sa zameria najmä na aktivity spoločnosti vo Francúzsku a Nemecku, kde má podľa Komisie dominantné postavenie na trhu.
Ak sa podozrenia potvrdia, Sanofi môže čeliť vysokej pokute za zneužitie dominantného postavenia.
Počas konania však môže zároveň navrhnúť záväzky, ktorými odstráni výhrady EK. Spoločnosť obvinenia odmieta a tvrdí, že vždy konala v súlade s pravidlami hospodárskej súťaže.
Zdroj: SITA.sk - Európska komisia preverí Sanofi pre podozrenie z nekalej propagácie vakcíny proti chrípke © SITA Všetky práva vyhradené.
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