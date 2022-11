Oslávte s nami 25. výročie SITA! Čo všetko môžete získať bezplatne?

Čo všetko môžete získať bezplatne?

Aké benefity prináša nové používateľské rozhranie?

Aké dôležité udalosti sa udiali v SITA za 25 rokov?

8.11.2022 (Webnoviny.sk) -Svoje služby SITA rozširuje a skvalitňuje už 25 rokov a nedávno uviedla do prevádzky nové distribučné prostredia pre spravodajstvo a prehliadanie agentúrneho servisu. Odteraz sana redizajnovanej web stránke www.sita.sk V rámci osláv výročia SITA svojich priaznivcov a nových klientov odmeňuje službami!umožňuje klientom pri objednaní dvoch PR správ získať tretiu zadarmo. Navyše môžete využiť, ktorá vám ukáže, ako pracovať s informáciami, ktoréSlužba je ideálnym riešením nielen pre médiá, agentúry, inštitúcie, ale aj menšie a väčšie firmy z rôznych odvetví.v novom používateľskom prostredí agentúrneho servisualeboV prípade, že máte záujem využiť aktuálne benefity, stačí kontaktovať obchodné oddelenie na obchod@sita.sk , ktoré sa ochotne postará o vašu registráciu. Bližšie informácie nájdete na našej webovej stránke tu Novýso službamiumožňuje aktívnym odberateľom priamy prechod do vybraných služiebprináša vylepšené vyhľadávanie, rozšírené možnosti ukladania agentúrnych správ do vlastného zoznamu, prehľadnejší dizajn, kopírovanie obsahu správy na jeden klik, ponuku súvisiacich správ z agentúrneho servisu a iných médií, profily osobností, či základné informácie o firmách.na prehliadanie agentúrneho servisuponúka lepší prehľad v agentúrnom spravodajstve.SITA vznikla akov roku 1997 s cieľom poskytovať aktuálne, vyvážené a politicky nestranné informácie z ekonomického a politického sektora. Spravodajské služby sa od roku 2001 rozšírili oMedzi dôležité míľniky patrí aj fakt, žeagentúra na SlovenskuUnikátny spôsob distribúcie spravodajstva prostredníctvom desiatok partnerských portálov SITA uviedla v roku 2004 prostredníctvom spravodajského portálupre širokú internetovú verejnosť, ktorý sa v krátkom čase stalViac zaujímavých informácií o 25 ročnom pôsobení SITA nájdete na sita.sk/25-vyrocie/ Informačný servis