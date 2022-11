Ukrajinci predostreli podmienky, za akých sú ochotní rokovať s okupantmi. Podoľak odmieta akékoľvek ruské ultimáta

8.11.2022 - Ukrajinskí predstavitelia v reakcii na rôzne mediálne správy o tlaku na rokovania s Ruskom v utorok uviedli, že nevyhnutnou podmienkou akéhokoľvek urovnania vojny je obnovenie ukrajinského okupovaného územia. Referuje o tom spravodajský web CNN.„Hlavnou podmienkou (ukrajinského) prezidenta je obnovenie (ukrajinskej) územnej celistvosti,“ uviedol na sociálnej a mikroblogovacej sieti Twitter tajomník ukrajinskej Rady národnej bezpečnosti a obrany Oleksij Danilov Poradca ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského Mychajlo Podoľak na Twitteri spresnil, čo sa dá rozumieť pod slovom rokovania. Poukázal na predchádzajúce ruské ultimáta, ktoré sú podľa jeho slov „neprijateľné“. „O čom sa teda baviť? Alebo len schováte slovo 'vzdať sa' za slovo 'vyrovnanie'?“ poznamenal Podoľak.Obaja prišli s vyhláseniami po správach, že poprední americkí predstavitelia v ostatných týždňoch naliehali na Ukrajinu, aby dala najavo, že je naďalej otvorená diplomatickému dialógu s Ruskom.Tento tlak prichádza uprostred obáv, že verejná podpora vojnovému úsiliu Ukrajiny by mohla klesnúť a vyhliadka na koniec konfliktu by bola v nedohľadne s tým, že by ani jedna zo strán nebola ochotná začať mierové rozhovory.