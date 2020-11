Oslavy Silvestra bez ohňostroja. Bratislava nechce, aby tisíce eur skončili vo vzduchu

Tisíce eur by skončili vo vzduchu

Online otvorenie Bratislavských Vianoc

27.11.2020 (Webnoviny.sk) - Oslavy Silvestra v hlavnom meste bude tento rok bez ohňostroja, informuje hovorkyňa Bratislavy Katarína Rajčanová "Aj keď nevieme, aké budú platiť odporúčania a opatrenia počas silvestrovskej noci, uvedomujeme si, že riziko prenosu vírusu pri počte ľudí, ktorí zvyknú do centra mesta na Silvestra chodiť, by bolo za každých okolností veľmi veľké," uviedla hovorkyňa a dodala, že preto novoročný ohňostroj tento rok v Bratislave nebude."Uskromniť sa a odrieknuť si niečo, sa v tomto roku stalo súčasťou našich životov. Sledovať preto tisíce eur, ktoré skončia vo vzduchu, nepovažujeme za správne aj vzhľadom na mestský rozpočet, ktorý sme museli výrazne zredukovať," doplnila.Otvorenie Bratislavských Vianoc môžu obyvatelia sledovať prostredníctvom online livestreamu na viacerých miestach v uliciach mesta, ktorými ich prevedie primátor Matúš Vallo v prvú adventnú nedeľu 29. novembra."Prezradí aj podrobnosti o vianočnom programe, ktorý sme pre ľudí pripravili v nasledujúce dni, či už v online formáte, ale aj na rozličných miestach Bratislavy, a ktorý bude aspoň sčasti náhradou tradičných vianočných trhov," doplnila hovorkyňa a dodala, že mesto v uliciach pripravuje viaceré svetelné inštalácie, ktoré rozžiaria Bratislavu počas sviatočného obdobia."Pri Primaciálnom paláci to bude napríklad inštalácia Snowman, pri Lekárni Salvator dielo Dojčiaca či Christmas Bubbles v blízkosti Mirbachovho paláca," uzavrela.