Oslavy, stres či žiaľ. Prečo Slováci siahajú po alkohole a kedy už ide o problém?

Najčastejšie pijeme na oslavách

Emocionálne pitie je na vzostupe

Alkohol pomáha Generácii Z v sociálnych interakciách

22.2.2025 (SITA.sk) - Každý deň alebo niekoľkokrát do týždňa pije alkohol 14 percent populácie. Medzi nimi je pritom trojnásobne viac mužov ako žien, a výrazne viac ľudí vo veku od 45 do 54 rokov. Vyplynulo to z prieskumu agentúry NMS . Agentúra prieskum vykonávala pri príležitosti výzvy Suchý február , v rámci ktorej sa ľudia na mesiac vzdávajú alkoholu.Tri percentá z opýtaných priznalo, že by pre nich bolo náročné vzdať sa na mesiac alkoholu. Agentúra prieskum vykonávala od 9. do 13. januára na vzorke 1 001 respondentov.„Príležitostne, teda niekoľkokrát za mesiac alebo párkrát do roka, pije alkohol 39 percent populácie. Tu je výrazne viac mladých ľudí, najmä ľudí z Generácie Z (narodení približne medzi rokmi 1997 a 2012, pozn. SITA),“ priblížila agentúra s tým, že necelá polovica ľudí na Slovensku sa napije alkoholu menej než párkrát do roka, prípadne alkohol vôbec nepije.„Najviac takýchto ľudí nájdeme medzi najstaršími generáciami vo veku nad 65 rokov,“ doplnila agentúra NMS. Príležitosťami, počas ktorých ľudia najčastejšie pijú alkohol, sú oslavy, sviatky a stretnutia s priateľmi.„Doma oddychuje s drinkom približne každý tretí konzument alkoholu. Pitie alkoholu pri bežných denných činnostiach, ako napríklad doma alebo konzumácia alkoholu k obedu, sú príležitosti typické skôr pre stredné vekové generácie,“ spresnila agentúra a doplnila, že u mladších ľudí takéto pitie alkoholu nie je tak časté. Mladší pijú skôr počas špeciálnych príležitostí či na spoločenských udalostiach.Pozornosť podľa agentúry NMS treba venovať najmä takzvanému emocionálnemu pitiu. Ide o pitie alkoholu pre zámerné ovplyvnenie emocionálneho stavu. Prieskum ukázal, že približne 40 percent konzumentov alkoholu zvykne piť alkohol aj na podporu určitých emócií. Alkohol tak zvyknú ľudia piť pre zlepšenie nálady, uvoľnenie a relaxáciu.„Približne 13 percent ľudí konzumujúcich alkohol sa vďaka nemu zbavuje stresu. S pitím z dôvodu podpory nejakých emócií sa častejšie stretávame u pravidelných konzumentov alkoholu. V porovnaní s ostatnými pravidelní konzumenti výrazne častejšie konzumujú alkohol aj z pocitu úzkosti, strachu a pre ľahšie zvládnutie smútku,“ priblížila agentúra NMS.Ak ide o emociónalne pitie, vek tu nehrá významnú rolu. Výnimkou je sú však mladí ľudia z generácie Z. V porovnaní s priemerom populácie častejšie konzumujú alkohol, aby si zdvihli sebavedomie a zlepšili sa v sociálnych interakciách. Agentúra spresnila, že z takýchto dôvodov pije približne šesť percent konzumentov, pričom u generácie Z je to takmer trojnásobok. Denisa Lakatošová z NMS uviedla, že ľudia z tejto generácie majú v porovnaní s ostatnými viac možností budovať si sieť kontaktov. Mnoho z nich však zostáva len na online úrovni. „V osobných interakciách sa mladí často cítia neisto a potrebujú sa povzbudiť,“ dodala Lakatošová.Agentúra v prieskume venovala pozornosť aj nežiaducim účinkom pitia alkoholu. Respondenti najčastejšie uvádzali bolesť hlavy (37 %). Pätina opýtaných uviedla, že má skúsenosť so zvracaním po konzumácii alkoholu. Častejšie pritom ide o tých, ktorí alkohol pijú len príležitostne. Približne desatina priznala aj problémy so spánkom, pocity hanby a zmeny v náladách.„Konzumenti, pre ktorých by bolo náročné vzdať sa na mesiac alkoholu, v porovnaní s ostatnými častejšie priznávajú aj skúsenosť s vážnejšími negatívnymi účinkami alkoholu, akými sú napríklad úrazy v dôsledku zhoršenej koordinácie, poškodenie pečene, kardiologické a neurologické diagnózy, či psychické poruchy a psychiatrické diagnózy vrátane závislostí," uzavrela agentúra.