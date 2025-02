Vianočné stromčeky dostali druhý život. Bratislava ich využila do poslednej triesky, zmenili sa na knižnice a mulč

Knižnice z nich poslúžia mestskej knižnici

Od roku 2021 vyzbierali 1 080 ton stromčekov

22.2.2025 (SITA.sk) - Vianočné stromčeky sa v podobe knižníc a mulču opäť vrátia Bratislave. Informovala o tom spoločnosť Odvoz a likvidácia odpadu (OLO) , ktorá sa v spolupráci s hlavným mestom, Komunálnym podnikom, spoločnosťou BUČINA EKO a spoločnosťou IKEA postarala o odvoz a materiálové zhodnotenie živých vianočných stromčekov.Tie materiálovo zhodnocujú už piaty rok. Ako spoločnosť OLO priblížila, Bratislavčania odovzdali do drevených ohrádok 43 600 stromčekov v celkovej hmotnosti takmer 240 ton.„Niektoré z nich sa v podobe knižníc opäť vrátia mestu a poslúžia mestskej knižnici, ZOO Bratislava , centru pre podporu cudzincov, či organizáciám venujúcim sa duševnému zdraviu detí. Aj tento rok sa časť stromčekov spracovala na mulč využitý záhradkách bratislavských domácností a Sade Janka Kráľa," informovala spoločnosť OLO. Vianočné stromčeky sa v Bratislave zbierali od 7. januára do 14. februára prostredníctvom 730 drevených ohrádok z kalamitného dreva.„Pilotná Novoročná Mulčovačka sa minulý rok stretla s veľkou pozitívnou odozvou zo strany Bratislavčanov, preto sa tento rok konali rovno dve takéto podujatia. V Sade Janka Kráľa a vrakunskom Parku Kazanská sa spolu zhodnotili a v podobe mulču rozdali viac ako štyri tony bratislavských vianočných stromčekov. Túto štiepku z ihličnanov, ktorá zamedzuje burine prerásť, podporuje tvorbu humusu, a tiež udržiava vlhkosť, si návštevníci odniesli k svojim stromom, kríkom a záhonom. Komunálny podnik v spolupráci s dobrovoľníkmi umiestnili mulč aj ku stromom v Sade Janka Kráľa," doplnila spoločnosť OLO.Súčasne poputuje 150 knižníc z vianočných stromčekov do mestských inštitúcií, ako mestská knižnica, mestské ubytovne, centrum pre podporu cudzincov, ZOO Bratislava či organizáciám venujúcim sa duševnému zdraviu detí. Knižnice budú opäť naplnené knihami z KOLO – Bratislavského centra opätovného použitia.Manažérka cirkulárnej ekonomiky OLO Martina Čechová priblížila, že od roku 2021 sa v Bratislave vyzbieralo 1 080 ton živých vianočných stromčekov. „Vďaka spolupráci obyvateľstva sa z nich stal najskôr kompost, neskôr knižnice a mulč. Projekt sa počas rokov vyvíja a my hľadáme nové cesty, ako zo stromčekov po každých Vianociach vyčarovať úžitok Bratislavčanov," uzavrela Čechová.