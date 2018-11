Oslobodená pakistanská kresťanka zatiaľ nedostala ponuku zo Západu

Na archívnej snímke z 20. novembra 2010 je kresťanka Ásíja Nórínová, známejšia pod menom Ásijá bíbí. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Frankfurt nad Mohanom 20. novembra (TASR) - Právny zástupca pakistanskej kresťanky Ásije Nórínovej, ktorá strávila osem rokov v cele smrti za bohorúhačstvo, no najvyšší súd ju na konci októbra zbavil viny, v utorok povedal, že jeho klientka si želá odísť z vlasti do ktorejkoľvek západnej krajiny, ktorá jej a jej rodine bude ochotná udeliť víza. Správu priniesla agentúra AP.Nórínová s rodinou z Pakistanu ešte stále neodišla, pretože jej doposiaľ žiadna zo západných krajín neponúkla takúto možnosť, povedal vo Frankfurte nad Mohanom novinárom jej právnik Sajf al-Mulúk.Dodal, že jeho klientka, ktorá sa zdržiava na utajenom mieste v Pakistane, by prijalaV súčasnosti 54-ročnú matku piatich detí, známu pod menom Ásijá bíbí, pôvodne odsúdil na smrť okresný súd v provincii Pandžáb v roku 2010 za rúhačské slová, ktoré vyslovila počas hádky s moslimkami pri práci na farme v roku 2009. Súd v provinčnej metropole Láhaur v roku 2014 potvrdil trest smrti vynesený na základe kontroverzných pakistanských zákonov o rúhaní.Prípad pakistanskej kresťanky vyvolal pozornosť po celom svete. Za prepustenie kresťanky dlhodobo lobovali medzinárodné ľudskoprávne skupiny, politici i náboženskí lídri.Jej právnik Sajf al-Mulúk ušiel začiatkom novembra do Holandska, keďže sa mu v Pakistane vyhrážali smrťou.